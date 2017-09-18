Вячеслав Петкун записал видео в ответ на слухи о своем избиении

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Солист группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун опубликовал видео после появившейся в ряде СМИ информации о его избиении; в видеообращении он сообщает, что жив и здоров и в настоящее время путешествует по Исландии.

Привет фонтанке рру) Публикация от #танцыминус (@viacheslav_petkun) Сен 18 2017 в 11:29 PDT

Ранее местные СМИ сообщили, что Петкуна якобы ограбили и избили, когда он пошел в магазин за продуктами. Директор группы Марина Калинкина сообщила РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности.

"Я нахожусь в Исландии. Вот это — исландский отель, вот это – исландские горы, а вот это – моя голова, абсолютно целая, ну и собственно я, в хорошем настроении. Путешествую по Исландии, любуюсь вулканами, гейзерами", — говорит Петкун на видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

"Спасибо всем, кто так переживает. Переживаете зря, я жив, здоров, со мной все хорошо", — добавил Петкун.