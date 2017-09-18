Российский культурный центр в США проведет вечер "Вашингтонского балета"

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Российский культурный центр в Вашингтоне проведет в понедельник вечер, посвященный Вашингтонскому балету (The Washington Ballet, TWB), в рамках мероприятия его гости смогут пообщаться с художественным руководителем балета Джулией Кент и одним из выдающихся мировых танцоров балета Дэвидом Холбергом, говорится в сообщении центра.

Ранее стало известно, что TWB в новом сезоне 4-8 октября представит в столице США программу "Шедевры" в постановках российских мастеров балета. Комментируя этот выбор, Кент ранее отмечала: "Открывая сезон этой программой, мы признаем истоки, творческое становление каждого хореографа и значение для балета как формы искусства".

В программе будут представлены четыре работы — "Шопениана" Михаила Фокина, "Болеро" Алексея Ратманского, "Корсар" Мариуса Петипы, "Блудный сын" Джорджа Баланчина.

Также гости вечера смогут пообщаться с Дэвидом Холбергом — премьером Американского балета и первым в истории премьером-американцем Большого театра, следует из программы мероприятия.

Отметим, что в 2008 и 2009 годах Холберг принимал участие в таком нашумевшем проекте, как "Короли танца" вместе с выдающимися балетными танцорами мира: Хоакином де Луцем, Хосе Мануэлем Карреньо, Марсело Гомесом, Николаем Цискаридзе и другими. В период сотрудничества с Большим театром Холберг танцевал ведущие партии в таких балетных постановках, как "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Онегин" и другие.