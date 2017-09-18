Linkin Park устроит концерт в память о Честере Беннингтоне

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Группа Linkin Park устроит в октябре концерт в честь скончавшегося фронтмена коллектива Честера Беннингтона, сообщается на официальном сайте группы.
В июле фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти стало самоубийство. Беннингтон был похоронен недалеко от своего дома в ботаническом саду в Палос-Вердес-Эстейтс.