Дистрибьютор "Матильды" рассказал, будет ли фильм участвовать в фестивалях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Фильм "Матильда" Алексея Учителя не будут показывать на кинофестивалях, до премьеры его увидят только члены российского оскаровского комитета, сообщил журналистам президент компании "Каропрокат" (дистрибьютор "Матильды") Алексей Рязанцев.

Ранее сообщалось, что первый в России предпремьерный показ фильма "Матильда" прошел в понедельник, 11 сентября, во Владивостоке при беспрецедентных мерах безопасности. Фильм транслировался одновременно сразу в четырех залах кинотеатра "Иллюзион центр", все билеты были раскуплены за несколько дней до начала.

"До официального начала показов фильма "Матильда" только оскаровские показы планируются — для членов комитета на выдвижение на "Оскара". Мы в фестивалях и не участвовали, во Владивостоке это был творческий вечер Учителя, где по просьбе фестиваля показали 30 минут – просто, чтобы понять – как тестовый показ. Ни на одном фестивале не будет", — сказал Рязанцев.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.