Голос редкой красоты и символ эпохи: коллеги скорбят по Зурабу Соткилаве

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Выдающийся грузинский и российский оперный певец Зураб Соткилава скончался в понедельник утром на 81-м году жизни; согласно его последней воле, он будет похоронен в Грузии, сообщила РИА Новости вдова покойного.

Народный артист СССР, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался после продолжительной болезни. Родственники певца рассказали, что после операции он чувствовал себя лучше, но надежды на выздоровление не оправдались.

"Зураб Лаврентьевич будет похоронен в Грузии. Такова была его воля. Это было его желание, о котором он говорил давно. И я, и мои дочки хотят этого. И, думаю, этому ничего не мешает", — сказала вдова прославленного певца.

Прощение с Соткилавой состоится 20 сентября в Большом театре, где он служил с 1974 года.

Потеря для вокального искусства

Коллеги и ученики Зураба Соткилавы с глубокой печалью восприняли известие о его смерти. Гендиректор ГАБТа Владимир Урин подчеркнул, что с кончиной известного исполнителя, который принадлежал к "золотому времени" оперного Большого театра, уходит целая эпоха.

"Он работал с (Владимиром) Атлантовым, (Еленой) Образцовой, (Тамарой) Синявской. Его знали не только в России, он бы выдающимся мировым певцом. Это был очень открытый, добрый, веселый и жизнерадостный человек. Он мужественно боролся со своей болезнью. Мы планировали с ним творческий вечер, посвященный его юбилею, но болезнь не дала этому осуществиться. Ушел очень светлый и невероятно талантливый человек", — сказал Урин РИА Новости.

Солист Большого театра Владимир Маторин назвал уход Зураба Соткилавы огромной потерей для вокального искусства России. Он рассказал, что всегда считал Соткилаву своим учителем – "и по отношению к искусству, к своему творчеству, и по отношению к жизни".

По словам худрука театра "Геликон-опера" Дмитрия Бертмана, Соткилава принадлежал к плеяде великих артистов; он всегда делился с молодым поколением своим опытом и неизменно получал огромное удовольствие от выступлений на сцене. "Он был невероятно душевным человеком", — поделился собеседник агентства.

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Всемирно известный бас Александр Ведерников отметил, что Соткилава обладал потрясающим по красоте голосом, а также был очень "благожелательным, добрым человеком широкой души". По словам исполнителя, последний раз он видел коллегу на одном из творческих вечеров — тогда Соткилава перенес тяжелую операцию, и его едва можно было узнать.

"Но представляете, какой это был энтузиазм, какая любовь к своей профессии, что он в таком состоянии решил петь. Он отдавался своему делу – искусству вокала – до конца, и это отношение к профессии передавал своим ученикам, которые сейчас скорбят о кончине учителя. Я скорблю вместе с ними и передаю самые искренние соболезнования родным и близким Зураба Лаврентьевича", — добавил Ведерников.

Ученик Соткилавы, солист Большого театра Бадри Майсурадзе признался, что прославленный певец был для младшего поколения артистов "иконой, эталоном человека в искусстве".

Человек многих талантов

Свои соболезнования родным и близким артиста выразили также известные политические деятели. Так, министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Зураба Соткилаву одним из ведущих теноров современности, который оставил заметный след в отечественной и мировой культуре.

"Зураб Лаврентьевич был человеком многих талантов и увлечений: в юности достиг внушительных успехов на спортивном поприще и лишь затем, по воле случая, профессионально занялся вокалом. Он сразу же громко заявил о себе на оперной сцене, а классическая музыка стала для него призванием на десятилетия вперед", — говорится в телеграмме от имени министра.

По его словам, Соткилава принадлежал к числу ведущих теноров современности, чье имя было широко известно во всем мире. Превосходный голос, незаурядное мастерство и яркий артистический темперамент принесли ему заслуженную славу и любовь слушателей. Кроме того, артист обращал особое внимание на подготовку молодежи. "Светлая память о нем и его выдающемся творчестве навсегда сохранится в сердцах миллионов людей", — добавил Мединский.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил "виртуозное исполнение, редкий талант, умение передать в сложнейших оперных партиях чувства и переживания, близкие и понятные всем", отличавшие каждое выступление Соткилавы.

"Его темперамент, особая энергетика буквально заряжали зрительный зал, а ученики учились у него не только музыке. Для них и для всех нас, он – пример беззаветной преданности своему делу, эталон вкуса и мастерства. Зураба Лаврентьевича нет с нами, но остались его роли, его неповторимый голос и добрая память о нем", — отметил премьер.

Оптимист по жизни

Зураб Соткилава был не только выдающимся оперным певцом: в юности он показывал блестящие результаты в футболе. Сперва он выступал в составе сухумского, а потом и тбилисского "Динамо". Он был вынужден остановить тренировки из-за серьезной травмы, но любовь к этому виду спорта сохранял на протяжении всей своей жизни.

Соболезнования семье Соткилавы выразил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. Он подчеркнул, что артист любил футбол столь же беспредельно, как и искусство.

Почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову Соткилава запомнился очень бодрым человеком, который на протяжении всей жизни оставался оптимистом.

Известный телекомментатор, мастер спорта Геннадий Орлов также тепло отозвался о Соткилаве.

"Это был друг Николая Николаевича Озерова, очень большой, гениальный певец, да и как футболист начинал очень хорошо. Я с ним не играл, но видел его на сборах в тбилисском "Динамо", способный был парень, в дубле выделялся — это как футболист. А как певец – ну, это просто гениальный был тенор, что тут говорить. Такие люди украшают и утепляют нашу жизнь", — заявил Орлов.