МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас просит МВД и Генпрокуратуру разобраться с ситуацией вокруг фильма "Матильда" и пресечь противоправные действия неустановленных лиц, которые творятся "якобы от лица всех православных верующих".

"В Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству поступило обращение президента Федеральной палаты адвокатов РФ Юрия Пилипенко с просьбой отреагировать на противоправные действия неустановленных лиц, направленные на противодействие публичной демонстрации фильма "Матильда" Алексея Учителя", — говорится в обращении, направленном в адрес главы МВД Владимира Колокольцева и генпрокурора России Юрия Чайки. Копии документов есть в распоряжении РИА Новости.

"Так, заявитель усматривает связь между следующими событиями: получение в августе 2017 года угроз убийством московской журналистской Екатериной Винокуровой в связи с её критическими публикациями в адрес депутата Государственной Думы Натальи Поклонской; поджог в ночь на 31 августа 2017 года студии документального кино "Лендок", где расположена киностудия "РОК", создавшая фильм "Матильда"; наезд в ночь на 4 сентября автомобиля на здание кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, последующий поджог данного автомобиля; поджог 11 сентября 2017 года автомобиля, принадлежащего адвокату Константину Добрынину, представляющему интересы режиссера Алексея Учителя" – отмечает сенатор.

По мнению парламентария, эти противоправные деяния "обладают повышенной общественной опасностью не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих". Такие оправдания "противозаконны, аморальны и противоречат самим основам православия", уверен Клишас.

Глава комитета просит глав силовых ведомств внимательно отнестись к указанному обращению заявителя. Ответ Клишас просит направить заявителю и в адрес комитета Совета Федерации.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.