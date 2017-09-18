Медведев назвал Соткилаву эталоном вкуса и мастерства

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким оперного певца Зураба Соткилавы, назвал его артистом с большой буквы, обладавшим эталонным вкусом и мастерством.

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

"Ушел из жизни Зураб Лаврентьевич Соткилава – артист с большой буквы, которого любят миллионы людей. И не только знатоки высокого оперного искусства. Соткилава – это виртуозное исполнение, редкий талант, умение передать в сложнейших оперных партиях чувства и переживания, близкие и понятные всем. Именно этим отличается российская оперная школа. И Зураб Лаврентьевич навсегда останется одним из самых ярких ее представителей", — говорится в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что Соткилава был человеком необыкновенного обаяния и открытого сердца.

"Его темперамент, особая энергетика буквально заряжали зрительный зал, а ученики учились у него не только музыке. Для них и для всех нас, он – пример беззаветной преданности своему делу, эталон вкуса и мастерства. Зураба Лаврентьевича нет с нами, но остались его роли, его неповторимый голос и добрая память о нем", — отметил премьер.