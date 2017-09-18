МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Ушедший из жизни оперный певец Зураб Соткилава принадлежал к плеяде великих артистов, заявил художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

"То, что случилось сегодня – настоящая трагедия. Ушел выдающийся артист, превосходный тенор, который стал олицетворением золотого времени Большого театра. Он принадлежал к плеяде великих артистов", — сказал Бертман РИА Новости.

Худрук "Геликон-оперы" напомнил, что Соткилава преподавал в Московской консерватории и с огромным энтузиазмом и любовью делился с молодыми своим опытом.

"Он очень дружил с нашим театром, "Геликон-оперой", участвовал в спектакле "Летучая мышь" и много пел в концертах. Зураб Лаврентьевич получал огромное удовольствие от выступления на сцене себя самого и других артистов. Для меня Соткилава был первым народным артистом, с которым мне, как режиссеру, довелось работать. Мне был тогда всего 21 год, и я ставил оперу Дмитрия Бортнянского "Квинт Фабий". Я помню: очень боялся его, но он сделал все для того, чтобы я чувствовал себя с ним совершенно спокойно. Он был невероятно душевным человеком", — поделился собеседник агентства.

По словам Бертмана, с уходом Соткилавы ушла целая эпоха вокального искусства. Это огромный пласт жизни российской культуры.

"Мы все верили, что Зураб Лаврентьевич справится с болезнью и после тяжелой операции он выходил еще на сцену и пел. Зураб Лаврентьевич был другом Елены Васильевны Образцовой. И сейчас там, на небесах, собралась потрясающая труппа", — сказал Бертман.