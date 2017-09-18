"Вице-президент" стал лучшим комедийным сериалом по версии "Эмми"

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Сериал "Вице-президент" завоевал награду Primetime Emmy, присуждаемую Академией телевизионных искусств и наук США в категории "Лучший комедийный сериал".

Очередная, 69-я церемония вручения престижной награды лауреатам 2017 года проходит вечером в воскресенье в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал CBS.

За звание лучшего комедийного сериала также боролись "Атланта", "Черноватый", "Мастер не на все руки", "Американская семейка", "Кремневая долина" и "Несгибаемая Кимми Шмидт".

Получая награду, создатели картины поблагодарили другие сериалы за вдохновение, в шутку назвав среди них "Белый дом Трампа". Получая награду, актриса Луи-Фрейфус рассказала, что в скором времени команда приступает к съемкам последнего сезона: "Мы отказались от идеи импичмента, боясь, что некоторые нас опередят", — пошутила актриса.

"Вице-президент" становится лучшим комедийным сериалом третий год подряд. Главная героина сериала Джулия Луи-Дрейфус стала победительницей в категории "Лучшая комедийная актриса".

Премию Primetime Emmy присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.