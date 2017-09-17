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Культура

Режиссер Ким Ки Дук рассказал о конфликте человека и государства

20:3917.09.2017
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© РИА Новости / Елена ТимошенкоЮжнокорейский режиссер Ким Ки Дук на встрече со зрителями XV открытого фестиваля кино и театра Амурская осень в Благовещенске. 17 сентября 2017Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на встрече со зрителями XV открытого фестиваля кино и театра Амурская осень в Благовещенске. 17 сентября 2017
© РИА Новости / Елена Тимошенко

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на встрече со зрителями XV открытого фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, высказал мнение, что проблема "человек-государство", поднятая в его картине "Сеть", актуальна для всего мира, а не только для Северной и Южной Кореи; кинохудожник признался, что сюжеты своих картин он в том числе черпает из новостных выпусков, а съемки из-за скромного бюджета укладываются обычно в 10 дней.

Человек и государство — проблема всего мира

В фильме "Сеть" северокорейский рыбак случайно дрейфует к южнокорейским берегам, в центре драмы — трагедия маленького человека, который, сам не желая того, становится перебежчиком.

Корейский режиссер Ким Ки Дук. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ким Ки Дук сравнил свой новый фильм по жесткости с романом Достоевского
"Есть ли идеальное место на Земле для жизни человека — это проблема всего мира, а не только Северной и Южной Кореи. Что такое человек и (что такое) государство? Какие это отношения? Государство сначала или человек сначала?"- задался вопросами Ким Ки Дук.

Общаясь со зрителями, режиссер пошутил, что если есть на свете рай, то он в Благовещенске. "Здесь, в Благовещенске, я думаю",- сказал режиссер и исполнил корейскую национальную песню, которую, по его словам поют, "когда тяжело".

"В песне есть слова очень ироничные, о понимании самого себя, об этом процессе",- отметил он, добавив, что свое отношение по ситуации с очередными ракетными испытаниями в Северной Корее уже он выразил через картину "Весна, лето, осень, зима… и снова весна".

"Я уже ответил (на вопрос о своем отношении – ред.) через мой фильм "Весна, лето…", — сказал Ким Ки Дук.

При этом режиссер подчеркнул, что сюжеты его фильмов в том числе "взяты из новостей".

"Говорят, что мои фильмы очень жесткие, но ежедневные телевизионные новостные выпуски жестче. Из новостей я беру в том числе сюжеты моих фильмов. У режиссера нет права наказывать преступника, поэтому я не хочу четко выражать судьбу преступника, поэтому я люблю открытые финалы. Фильм "Пьета", концовка, это тоже мой вопрос", — подчеркнул режиссер.

Наблюдать жизнь, а не брать литературную основу

По словам Ким Ки Дука, работая над сценарием, он предпочитает "наблюдать жизнь людей, а не черпать сюжеты, например, в литературе".

"Главным образом, у меня три темы основные: о человеке, о природе и о человеческом труде. Очень часто бывает смерть в моих фильмах. Прокатчики в Южной Корее не хотят мои фильмы, очень мало зрителей смотрят. Главные доходы — из прокатов зарубежных, и из этих доходов я снимаю следующий фильм", — признался он.

Говоря о творческом процессе, Ким Ки Дук сравнил это с обычным бизнесом. По его словам, съемки фильма — "это регулярная работа, которую надо выполнять".

"Надо регулярно работать, как минимум один фильм в год надо снимать, но кино для меня — эта та работа, через которую я стараюсь раскрыть тайну человеческой жизни",- объяснил режиссер свое понимание творческого процесса.

По его словам, он работает с очень маленьким бюджетом, поэтому съемки ведет максимально быстро.

"Весна, лето…" я снял за 20 дней: маленький бюджет, поэтому такие сроки", — сказал режиссер, уточнив, что из-за такого темпа работает только с теми актерами, которые "понимают сценарий".

"Для меня важно, понимает актер мой сценарий или нет. Если нет, с ним не работаю. Тип и стиль игры актера — его дело, но понимание важно. Десять дней бюджет — надо закончить. "Весна, лето…" — 20 дней", — объяснил Ким Ки Дук.

Про любовь и дом своими руками

Спросили зрители Ким Ки Дука и про личное — например, их интересовало, какой у режиссера идеал женской красоты.

"Если в мире нет женщин, тогда я не снимаю кино. Я уже не очень молодой, кого я люблю — это уже не важно. Кто меня любит, очень важно для меня", — под смех зала ответил режиссер.

А на вопрос про увлечения он рассказал, что очень любит творить руками.

"Я своими руками сложил печь дома, и свой маленький дом я построил сам", — сказал Ким Ки Дук.

Как сообщалось ранее Ким Ки Дук — специальный гость фестиваля "Амурская осень", который стартовал в Благовещенске в субботу и завершится 24 сентября. На церемонии открытия режиссеру вручили традиционный приз смотра — золотого журавля — за вклад в развитие мирового кинематографа, награду в этой номинации в этом году вручили на фестивале впервые.

Режиссер Ким Ки Дук. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В Благовещенске режиссера Ким Ки Дука наградили за вклад в развитие кино
Южнокорейский режиссер прилетел в Благовещенск на два дня и после вручения награды со сцены общественно-культурного центра призвал людей всего мира, между которыми много разногласий, "любить и уважать друг друга с помощью фильмов".

Режиссер стал первым гостем фестиваля, с которым можно пообщаться в специальном шатре, который установлен в центре Благовещенска.

Ким Ки Дук — обладатель главного приза 69-го Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва", за фильм "Пьета", лауреат четырех наград международного фестиваля в Локарно за картину "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", а "Самаритянка" сделала его обладателем приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале.

Юбилейная "Амурская осень" стартовала в Благовещенске 16 сентября, в этом году впервые в рамках смотра пройдет конкурс полнометражных картин, где будут представлены девять иностранных фильмов, восемь из них — премьеры в России. В российском конкурсе полного метра в Благовещенске будут представлены 11 картин, семь из них – премьеры. Также жюри и зрители увидят 24 короткометражки, снятые в России в 2016 и 2017 годах. Из всех фестивалей России только на "Амурской осени" проходит конкурс антрепризных спектаклей, всего будет представлено 10 постановок.

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