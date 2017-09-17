Ким Ки Дук сравнил свой новый фильм по жесткости с романом Достоевского

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук в воскресенье на встрече со зрителями XV открытого фестивале кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске рассказал, что его новый фильм будет "хоть и очень жестким, но для чистых душ".

"Мой новый фильм хоть и будет визуально и по содержанию очень жестоким, жестким, но для чистых душ. Мой новый фильм еще более жестокий, чем прежние работы, но в этом есть и оборотная сторона. Я могу взять за пример "Братья Карамазовы" Достоевского — там очень жестокие отношения между сыном и отцом, но есть в этом правда жизни. Мое кино в этом смысле похоже", — сказал Ким Ки Дук.

Он также рассказал, что очень любит российское кино. "Очень хорошее впечатление у меня от "Левиафана" Звягинцева, у нас в Корее очень популярна также классика российского и советского кино", — сказал режиссер.

Как сообщалось ранее, Ким Ки Дук — специальный гость фестиваля, который стартовал в Благовещенске в субботу и завершится 24 сентября. На церемонии открытия режиссеру вручили традиционный приз смотра — золотого журавля — за вклад в развитие мирового кинематографа. Награду в этой номинации в этом году вручили на фестивале впервые.

Южнокорейский режиссер прилетел в Благовещенск на два дня и после вручения награды со сцены общественно-культурного центра призвал людей всего мира, между которыми много разногласий, "любить и уважать друг друга с помощью фильмов".

Режиссер стал первым гостем фестиваля, с которым можно пообщаться в специальном шатре, который установлен в центре Благовещенска.

Ким Ки Дук — обладатель главного приза 69-го Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва", за фильм "Пьета", лауреат четырех наград международного фестиваля в Локарно за картину "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", а "Самаритянка" сделала его обладателем приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале.

Юбилейная "Амурская осень" стартовала в Благовещенске 16 сентября, в этом году впервые в рамках смотра пройдет конкурс полнометражных картин, где будут представлены девять иностранных фильмов, восемь из них — премьеры в России. В российском конкурсе полного метра в Благовещенске будут представлены 11 картин, семь из них – премьеры. Также жюри и зрители увидят 24 короткометражки, снятые в России в 2016 и 2017 годах. Из всех фестивалей России только на "Амурской осени" проходит конкурс антрепризных спектаклей, всего будет представлено 10 постановок.