Российский модельер представила в Лондоне коллекцию "Вронский"

ЛОНДОН, 17 сен – РИА Новости, Мария Табак. Весенне-летняя коллекция Bernhard Dyne, представленная в субботу вечером в рамках Лондонской недели моды, впечатлила приглашенных на дефиле гостей яркими цветами, золотыми вставками и невероятными шляпами. Однако не все присутствующие знали, что за брендом Bernhard Dyne скрывается российский модельер Лилиджанд Лилия Аунапуу.

"Бренд был создан шесть лет назад в Лондоне. Мой отец — эстонец, а мама — русская. Бернхард — имя моего дедушки, а Dyne в греческой мифологии — символ власти", — рассказала Лилиджанд корреспонденту РИА Новости.

Модельер пояснила, что ее новая коллекция навеяна романом Льва Толстого "Анна Каренина".

© РИА Новости / Мария Табак Модель во время показа коллекции российского дизайнера Лилиджанд на Неделе моды в Лондоне © РИА Новости / Мария Табак Модель во время показа коллекции российского дизайнера Лилиджанд на Неделе моды в Лондоне

"Это один из моих любимых романов, и он хорошо знаком англичанам, ведь Британия — очень читающая страна. Коллекция "Вронский" отражает сущность имперской России и рассказывает о спорных метаниях героини. Основной цвет коллекции — бордо, напоминающий о скрытых страстях Анны Карениной. Бордо символизирует эмоциональную глубину характера Анны и ее трансформации. Детали цветов и жемчуга отражают собой женственность героини и контрастируют с резкими архитектурными вырезами", — пояснила Лилиджанд.

"Коллекция отличается экстравагантно женственными формами и элегантным стилем с современной обработкой. Она воспевает романтизм императорской России — длинными платьями в пол, играющими разными оттенками бордо, а ткани будоражат воображение", — добавила она.

Модельер рассказала, что коллекцию она создавала вместе с модисткой Анной Гилдер. Именно Гилдер придумала невероятные шляпки, дополняющие платья Лилиджанд: в том числе с бабочками, попугаем и гнездом с птенцами.

"С талантливой Анной Гилдер мы познакомились благодаря моей хорошей знакомой на торжественном мероприятии. Элегантные дамские шляпы — это именно та изюминка, которой нам очень не хватало. Анна Гилдер представляет свою коллекцию под названием "High Society" ("Высшее общество" — ред.). Императорская Россия 19 века вдохновила ее на создание этих великолепных творений из шелка, тафты и бархата, украшенных декадентскими золотыми и серебряными кружевами и экзотическими перьями", — пояснила Лилиджанд.

© РИА Новости / Мария Табак Модель во время показа коллекции российского дизайнера Лилиджанд на Неделе моды в Лондоне © РИА Новости / Мария Табак Модель во время показа коллекции российского дизайнера Лилиджанд на Неделе моды в Лондоне

Свою целевую аудиторию российский модельер определяет как "утончённые дамы, любящие классический стиль".

"Возраст не имеет значения", — добавила она.

Лилиджанд Лилия Аунапуу участвует в Лондонской неделе моды уже в третий раз.

"Нас приглашали в Москву и в Нью-Йорк, но так как мы уже согласились принять участие в Лондонской неделе моды, к сожалению, это стало невозможно. В ближайшем будущем мы обязательно представим новые коллекции и в Москве", — пообещала она.