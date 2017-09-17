Выставка в московском Доме Гоголя расскажет о любителях бумажных книг

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сегодня в Доме Гоголя начала работу фотовыставка Яны Шраер "Уроки чтения", сообщает официальный портал мэра Москвы.

Экспозиция посвящена россиянам, которые предпочитают бумажные книги электронным гаджетам, а также расскажет об их мечтах и стремлениях. Фотограф снимала людей в кинотеатрах, в парках, поездах, электричках и других публичных местах и записывала с ними небольшие интервью. Участники проекта поделились с ней своими мыслями о жизни и о книгах, которые читали.

Несмотря на то, что выставка уже начала свою работу, официальная церемония открытия состоится 20 сентября в 19:00. В этот же день будет представлен мультимедийный проект, который раскрывает идеи автора.

Увидеть работы Яны Шраер можно будет до 8 октября.