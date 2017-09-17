Дом Гоголя проведет экскурсию по Москве

На улице Покровка в Москве. Архивное фото

На улице Покровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Все любители истории столицы 19 сентября смогут принять участие в экскурсии по городу, организованной Домом Гоголя, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Пешеходный маршрут пройдет по улице Забелина, Солянке, Хитровской площади, площади Яузские Ворота, мимо храма Троицы Живоначальной в Серебряниках.

Участники узнают о добыче и продаже соли в средневековой Руси, древнем Соляном рыбном дворе, реформах Петра I, Императорском воспитательном доме, связях опекунского совета и поэмы "Мертвые души" Николая Гоголя, а также осмотрят знаменитую Хитровскую площадь, Московский художественный театр, Кошельную слободу и памятник Дмитрию Донскому.

Сбор — у храма Всех Святых на Кулишках. Экскурсию проведет историк Юрий Вахтель.