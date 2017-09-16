Народная артистка Остроумова получила приз фестиваля "Амурская осень"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен — РИА Новости. Народная артистка России Ольга Остроумова получила первый приз XV открытого фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Приамурье за вклад в российский кинематограф, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия фестиваля.

Юбилейная "Амурская осень" стартовала в Благовещенске в субботу и завершится 24 сентября, по традиции первые призы вручают на открытии смотра.

"Меня сегодня спросили, что вас в таком возрасте влечет на фестиваль? Что заставляет ехать? Так вот, я очень уважаю и люблю президента "Амурской осени" Сергея Новожилова. Я спою вам песню, которою пела моя мама", — обратилась 69-летняя актриса со сцены к зрителям и гостям церемонии и исполнила отрывок из народной песни "Летят утки и два гуся".

Ольга Остроумова получила в том числе и подарок от благовещенской ювелирной компании — брошь с бриллиантами, на украшение особым способом нанесено изображение театральной маски.

Как сообщалось, в этом году впервые в рамках "Амурской осени" пройдет конкурс полнометражных картин, где будут представлены девять иностранных фильмов, восемь из них — премьеры в России.

Международный конкурс пройдет на фестивале впервые, в российском конкурсе полного метра в Благовещенске будут представлены 11 картин, семь из них — премьеры, также жюри и зрители увидят 24 короткометражки, снятые в России в 2016 и 2017 годах. Из всех фестивалей России только на "Амурской осени" проходит конкурс антрепризных спектаклей, всего будет представлено 10 постановок.

Фестиваль "Амурская осень" проводится при поддержке правительства, МИД и Минкультуры России, Союза кинематографистов России, правительства Амурской области и администрации Благовещенска. Генеральный спонсор фестиваля в этом году — СИБУР.

Завершится фестиваль, который, как ожидают организаторы, посетят более 80 тысяч человек, 24 сентября. Гостями и участниками фестиваля станут более 350 кинематографистов, общественных деятелей, музыкантов и художников, 173 из них уже прибыли в Благовещенск.