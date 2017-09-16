Миронов надеется, что Серебренников вскоре начнет репетиции "Чайковского"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов надеется, что в конце сезона начнутся репетиции спектакля "Чайковский" в постановке Кирилла Серебренникова, который является и автором этой пьесы.

Об этом актер сказал в субботу на сборе труппы.

"Кирилл — мой друг, очень близкий мне человек. Я очень тяжело воспринимаю сегодняшнюю ситуацию, в которой он находится. Мы на связи с его адвокатом. Все, что можно, будем делать, чтобы изменить ситуацию. И я очень надеюсь, что в конце сезона Серебренников начнет репетиции спектакля "Чайковский" в нашем театре", — сказал Миронов.

"Театр Наций изначально поставил себе задачу заняться изучением театра, сделать анализ этой институции, понять, что это такое — театр, как он развивается, заняться изучением театрального образования", — добавил он.

По его словам, в этом сезоне театр представит собственный мини-фестиваль, в котором примут участие четыре московские театральные школы. Выбраны были не просто интересные работы, а те, которые так или иначе соотносятся с практикой и репертуаром Театра Наций. Так, в программе этого фестиваля появились студенты Школы Константина Райкина, студенты класса под руководством Ингеборги Дапкунайте, выпускники мастерской Сергея Женовача, ГИТИСа и выпускники Московского театрального колледжа под руководством Олега Табакова.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы.

Серебренникову вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер назвал обвинение против него "вымышленным и абсурдным". По его словам, проект "Платформа" дал многим начинающим творческим людям развиться и "был реализован в полнейшем объеме".