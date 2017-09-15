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Культура

Предшественника Янтарной комнаты покажут в резиденции посла России в Париже

23:5415.09.2017
(обновлено: 23:56 15.09.2017)
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© РИА Новости / Виктория ИвановаМинистр культуры России Владимир Мединский на открытии выставки в резиденции посла России в Париже в преддверии Европейских дней наследияМинистр культуры России Владимир Мединский на открытии выставки в резиденции посла России в Париже в преддверии Европейских дней наследия
© РИА Новости / Виктория Иванова

ПАРИЖ, 15 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Реконструированный янтарный кабинет прусского короля Фридриха I, на основании которого в XVIII веке была создана знаменитая Янтарная комната, открылся в резиденции посла России в Париже в преддверии Европейских дней наследия.

"Каждый год в рамках дней наследия мы стараемся устроить в резиденции новую выставку. Но в этом году нам улыбнулась редкая удача — впервые будет возможным посетить янтарный кабинет", — сказал посол РФ во Франции Александр Орлов на церемонии открытия.

Янтарный кабинет в резиденции посла будет доступен для посещения публики 16 и 17 сентября.

Как отметил министр культуры РФ Владимир Мединский, Янтарная комната в Петербурге – "один из самых популярных и посещаемых объектов для туристов в мире".

"Я хорошо знаю, на какие хитрости и коварные уловки идёт руководство музея, чтобы хоть как-то перераспределить этот многомиллионный туристический поток… И, действительно, янтарный кабинет Фридриха, воссозданный здесь, это предшественник Янтарной комнаты, которая появилась потом в Царскосельском дворце… Так что вы тоже регулируйте поток желающих, чтоб не нанесли урон резиденции", — пошутил министр, открывая выставку.

История янтарной комнаты

Российский император Петр I получил янтарный кабинет в подарок от прусского короля Фридриха I. Уже в Царском селе архитектор Растрелли добавил в оформление кабинета зеркальные пилястры — так появилась Янтарная комната.

Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города-крепости весной 1945 года при отступлении немцев комната бесследно исчезла. Попытки найти Янтарную комнату не прекращаются с окончания Второй мировой войны.

С 1981 года велись работы по воссозданию шедевра, и в 2003 году, к 300-летию Петербурга, Янтарная комната была открыта для посещения.

Комната есть, будет и кабинет

Как рассказал РИА Новости российский меценат Анатолий Стриго, благодаря которому на свет и появился еще один янтарный шедевр, над кабинетом Фридриха работали мастера, воссоздававшие Янтарную комнату.

"За время работы сложился уникальный коллектив реставраторов, которые могли создавать такие шедевры. Но, к сожалению, на горизонте у них больше не было таких проектов, и они остались без работы. Тогда мы приняли решение воссоздать янтарный кабинет в том виде, в котором они был привезен в Россию", — сообщил РИА Новости Стриго.

Почти 50 человек трудились над созданием янтарного кабинета 10 лет, работы были завершены в конце лета 2017 года.

Парижские гости станут первыми посетителями кабинета. Пока непонятно, как дальше сложится судьба шедевра. Меценат признался, что хотел бы, чтобы "он попутешествовал во Франции, но пока никаких предложений нет".

Калининградскому янтарю, из которого создан кабинет, порядка 50 миллионов лет. Общий вес ценного материала составляет около трех тонн, причем отходы от использования янтаря составляли 85-90%.

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