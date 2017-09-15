Мединский высоко оценил уровень культурного обмена между Россией и Францией

ПАРИЖ, 15 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Культурный обмен между Россией и Францией находится на хорошем уровне, несмотря на международные сложности и возможные политические расхождения, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Мединский в пятницу посетил Российский духовно-культурный православный центра на набережной Бранли в Париже.

"Несмотря ни на какие международные сложности и, может быть, расхождения по разным политическим вопросам, культурные обмены между Россией и Францией всегда были и продолжают находиться на хорошем уровне", — сказал Мединский журналистам.

Он напомнил, что Россия участвует в театральных фестивалях во Франции, "по-прежнему поддерживает Фестиваль российского кино в Париже и на севере Франции, Фестиваль русской культуры в Каннах".

Ранее в пятницу министр открыл в центре на Бранли выставку "Живопись иглой", на которой демонстрируются иконы ручной работы, расшитые драгоценными камнями и жемчугом.

"Только сейчас в Париже, не считая этой, еще две больших выставки проходят. Одну из них открывал президент Франции (Эммануэль Макрон) вместе с (президентом РФ) Владимиром Владимировичем Путиным", — подчеркнул Мединский.

Российский духовно-культурный православный центр впервые принимает участие в Европейских днях наследия, которые пройдут 16 и 17 сентября. Посетителям будет доступна как выставка икон, так и выставка "Сокровища московских царей. Государственные регалии в рисунках Федора Солнцева из фондов Музеев Московского Кремля".