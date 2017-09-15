Михалков хочет представить властям проект восстановления киностудии в Ялте

ЯЛТА, 15 сен — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что ждет возможности представить президенту РФ Владимиру Путину проект восстановления Ялтинской киностудии.
"Проект восстановления Ялтинской киностудии готов, мы ждем возможности рассказать президенту и премьеру, как это должно быть, но до нас пока не дошла очередь, вся инфраструктура, все постройки, соображения, расчеты — все есть", — сказал Михалков на пресс-конференции, посвященной фестивалю.
Он отметил, что усилиями властей Крыма это не поднять, в этом деле требуется поддержка федеральных властей.
Ялтинская киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. Среди фильмов, снимавшихся на базе киностудии в Ялте, такие как "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ".