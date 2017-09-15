Эксперт оценил возможную сумму сборов "Матильды" в прокате

17:3615.09.2017
(обновлено: 17:37 15.09.2017)
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя может собрать в прокате около 200-300 миллионов рублей, что не позволит ему окупиться, ведь производство фильма потребовало затрат в 1,5 миллиарда рублей, заявил РИА Новости редактор портала kinobusiness.com Александр Семенов.
"Матильде", чтобы окупиться, нужно собрать около трех миллиардов рублей в прокате, так как бюджет фильма составляет полтора миллиарда рублей и еще столько же нужно отдать кинотеатрам. Для российского фильма это просто невозможно", — сказал Семенов.
Он отметил, что самый кассовый российский фильм "Сталинград" Федора Бондарчука собрал более 1,6 миллиарда рублей, более трех миллиардов в российском прокате собрала картина "Аватар" Джеймса Кэмерона (3,6 миллиарда рублей).
По предварительным оценкам, если бы "Матильду" не ограничили в прокате из-за отказа нескольких сетей кинотеатров показывать фильм, он бы собрал около 300-400 миллионов рублей, в нынешних условиях, считает Семенов, сборы могут составить около 200-300 миллионов.
Эксперт полагает, что общественный резонанс вокруг картины является "продуманной рекламной кампанией, которая началась в феврале".
"Они потратили огромное количество денег на исторический фильм, который даже не фантастика, в нем нет никаких сложных спецэффектов, и поняли, что его не отобьют. Поэтому запустили эту кампанию, чтобы потом можно было сказать, что они не собрали денег из-за запретов", — подчеркнул собеседник агентства.
Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября.
Задолго до выхода в прокат "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".