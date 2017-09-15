Эксперт оценил возможную сумму сборов "Матильды" в прокате

Афиши в киноцентре Иллюзион Парк во Владивостоке перед началом специального показа фильма Алексея Учителя Матильда

Афиши в киноцентре Иллюзион Парк во Владивостоке перед началом специального показа фильма Алексея Учителя Матильда

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя может собрать в прокате около 200-300 миллионов рублей, что не позволит ему окупиться, ведь производство фильма потребовало затрат в 1,5 миллиарда рублей, заявил РИА Новости редактор портала kinobusiness.com Александр Семенов.

"Матильде", чтобы окупиться, нужно собрать около трех миллиардов рублей в прокате, так как бюджет фильма составляет полтора миллиарда рублей и еще столько же нужно отдать кинотеатрам. Для российского фильма это просто невозможно", — сказал Семенов.

Он отметил, что самый кассовый российский фильм "Сталинград" Федора Бондарчука собрал более 1,6 миллиарда рублей, более трех миллиардов в российском прокате собрала картина "Аватар" Джеймса Кэмерона (3,6 миллиарда рублей).

По предварительным оценкам, если бы "Матильду" не ограничили в прокате из-за отказа нескольких сетей кинотеатров показывать фильм, он бы собрал около 300-400 миллионов рублей, в нынешних условиях, считает Семенов, сборы могут составить около 200-300 миллионов.

Эксперт полагает, что общественный резонанс вокруг картины является "продуманной рекламной кампанией, которая началась в феврале".

"Они потратили огромное количество денег на исторический фильм, который даже не фантастика, в нем нет никаких сложных спецэффектов, и поняли, что его не отобьют. Поэтому запустили эту кампанию, чтобы потом можно было сказать, что они не собрали денег из-за запретов", — подчеркнул собеседник агентства.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Задолго до выхода в прокат "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.