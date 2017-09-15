Югорские власти дали рекомендации по прокату "Матильды" в регионе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сен — РИА Новости. Законодательных оснований для запрета показа фильма "Матильда" в Ханты-Мансийском автономном округе нет, но местному департаменту культуры рекомендовали ориентироваться на настрой общества, заявили РИА Новости в региональном правительстве.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

"В Югре законодательные основания для запрета публичного показа и проката кинофильма Алексея Учителя "Матильда" отсутствуют", — рассказал собеседник агентства, отметив, что окружному департаменту культуры при организации показа фильма "рекомендовано учитывать настрой общества".

В региональном правительстве также заявили, что югорчане, посещающие кинотеатры, достаточно продвинуты, чтобы самостоятельно принимать решение о просмотре тех или иных кинолент.

"В Югре уже на протяжении 20 лет проходит международный кинофестиваль "Дух огня" под председательством режиссера Сергея Соловьева, и жители округа — зрители, посещающие кинотеатры, достаточно продвинуты, их невозможно обмануть", — резюмировали в правительстве ХМАО.