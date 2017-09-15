Выходные в Москве: "Маленькие трагедии" и "Октябрь" в Пушкинском

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести на масштабной экспозиции французского скульптора первой половины XX века Константина Бранкузи в "Мультимедиа Арт музее", или же погрузиться в переживания трагической утраты в постановке "Посвящение Еве" на сцене театра Вахтангова, ознакомиться с техникой пороховой живописи на выставке "Октябрь" китайского художника Цая Гоцяна и увидеть спектакль по мотивам классического пушкинского произведения "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре".
Выставки
Авторству Бранкузи принадлежат знаменитые портреты ирландского писателя Джеймса Джойса, зарисовки животных, портреты и автопортреты. Впервые в России можно столь широко ознакомится с творчеством француза. Экспонаты для выставки предоставлены парижским Центром Помпиду.
На этой неделе главные экспозиционные площади ГМИИ имени Пушкина превратились в гигантскую инсталляцию, осмысляющую столетие революции в России благодаря творчеству китайского художника Цай Гоцяна. Особенность его метода состоит в том, что свои работы он создает в технике пороховой живописи.
Гоцян специально приехал в Москву заранее, чтобы вместе с многочисленными волонтерами создать уникальные картины для выставки "Октябрь". Во внутреннем дворе музея расположилась масштабная инсталляция "Осень", состоящая из сотен детских колыбелек и колясок, внутри которых растут настоящие березы в кадках. Центральной частью основной экспозиции является трехчастная инсталляция под общим названием "Народ". Центр композиции — "Земля", символизирующая плодородную ниву, — представляет собой огромное поле колосьев, в центре которого вырезаны советские символы: серп, молот и звезды. По двум сторонам расположены пороховые картины черно-белая "Река" и яркий "Сад".
Кроме того, гости увидят "Селфи на фоне картины Ивана Крамского" и триптих "Малевич и красная звезда над Красной площадью", в котором Гоцян осмыслил главные супрематические произведения Казимира Малевича.
Театр
В основе постановки лежат четыре пушкинские пьесы: "Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь", "Каменный гость" и "Пир во время чумы". Накануне первого спектакля народная артистка России Светлана Брагарник, которая исполняет одну из ролей, рассказала, что труппа помнит все замечания Серебренникова, и постарается сделать все так, чтобы постановка стала очередной из его побед. В спектакле также заняты Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Вячеслав Гилинов, Ольга Науменко. На роль Доны Анны в "Каменном госте" приглашена известная актриса театра и кино Виктория Исакова.
В воскресенье на сцене театра Вахтангова покажут спектакль "Посвящение Еве", который режиссер Сергей Голомазов поставил по произведению французского писателя и драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта. По сюжету к нобелевскому лауреату Абелю Знорко, который живет в уединении на отдаленном острове, приезжает журналист Эрик Ларсен, чтобы поговорить о новой книге писателя, глубоко его задевшей. Дело в том, что она представляет собой переписку Знорко с Евой, женой журналиста, которая умерла некоторое время назад. Писатель решился опубликовать произведение, поскольку письма продолжали приходить ему и после кончины любимой женщины. Главные роли в спектакле играют Василий Лановой и Евгений Князев.
Кино
В воскресенье в Центре документального кино (ЦДК) покажут фильм "Гоген. В поисках рая", главную роль в котором исполнил французский актер Венсан Кассель. Картина расскажет о жизни одного из самых известных живописцев Поля Гогена, чья судьба не раз служила вдохновением для других мастеров — именно ему Сомерсет Моэм посвятил роман "Луна и грош". Режиссер Эдуард Делюк делает основной акцент на буднях Гогена на Таити, месте, где он написал множество самобытных картин, влюбился в таитянку и умер в результате тяжелой болезни. Показ состоится в рамках фестиваля The Art Newspaper Russia Film Festival.