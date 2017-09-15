Выходные в Москве: "Маленькие трагедии" и "Октябрь" в Пушкинском

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести на масштабной экспозиции французского скульптора первой половины XX века Константина Бранкузи в "Мультимедиа Арт музее", или же погрузиться в переживания трагической утраты в постановке "Посвящение Еве" на сцене театра Вахтангова, ознакомиться с техникой пороховой живописи на выставке "Октябрь" китайского художника Цая Гоцяна и увидеть спектакль по мотивам классического пушкинского произведения "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре".

Выставки

В "Мультимедиа Арт Музее" открывается выставка одного из самых известных скульпторов XX века Константина Бранкузи (1876 – 1957). Он всегда оставался новатором и экспериментатором, смело используя в работе разные материалы — дерево, камень, бронзу, мрамор, а также сочетая предметное искусство с медийными технологиями того времени. Современники художника рассказывали, что он всегда был недоволен тем, как другие фотографы снимают его произведения, поэтому взялся за камеру сам. С помощью кино и фотографии он стремился передать динамику скульптуры, продемонстрировать их внутреннее движение.

Авторству Бранкузи принадлежат знаменитые портреты ирландского писателя Джеймса Джойса, зарисовки животных, портреты и автопортреты. Впервые в России можно столь широко ознакомится с творчеством француза. Экспонаты для выставки предоставлены парижским Центром Помпиду.

На этой неделе главные экспозиционные площади ГМИИ имени Пушкина превратились в гигантскую инсталляцию, осмысляющую столетие революции в России благодаря творчеству китайского художника Цай Гоцяна. Особенность его метода состоит в том, что свои работы он создает в технике пороховой живописи.

Гоцян специально приехал в Москву заранее, чтобы вместе с многочисленными волонтерами создать уникальные картины для выставки "Октябрь". Во внутреннем дворе музея расположилась масштабная инсталляция "Осень", состоящая из сотен детских колыбелек и колясок, внутри которых растут настоящие березы в кадках. Центральной частью основной экспозиции является трехчастная инсталляция под общим названием "Народ". Центр композиции — "Земля", символизирующая плодородную ниву, — представляет собой огромное поле колосьев, в центре которого вырезаны советские символы: серп, молот и звезды. По двум сторонам расположены пороховые картины черно-белая "Река" и яркий "Сад".

Кроме того, гости увидят "Селфи на фоне картины Ивана Крамского" и триптих "Малевич и красная звезда над Красной площадью", в котором Гоцян осмыслил главные супрематические произведения Казимира Малевича.

Театр

В субботу на сцене московского театра "Гоголь-центр" состоится один из премьерных показов спектакля "Маленькие трагедии". Премьера постановки прошла без худрука театра Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом. В этой работе он выступил в двух ипостасях — режиссера и художника.

В основе постановки лежат четыре пушкинские пьесы: "Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь", "Каменный гость" и "Пир во время чумы". Накануне первого спектакля народная артистка России Светлана Брагарник, которая исполняет одну из ролей, рассказала, что труппа помнит все замечания Серебренникова, и постарается сделать все так, чтобы постановка стала очередной из его побед. В спектакле также заняты Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Вячеслав Гилинов, Ольга Науменко. На роль Доны Анны в "Каменном госте" приглашена известная актриса театра и кино Виктория Исакова.

В воскресенье на сцене театра Вахтангова покажут спектакль "Посвящение Еве", который режиссер Сергей Голомазов поставил по произведению французского писателя и драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта. По сюжету к нобелевскому лауреату Абелю Знорко, который живет в уединении на отдаленном острове, приезжает журналист Эрик Ларсен, чтобы поговорить о новой книге писателя, глубоко его задевшей. Дело в том, что она представляет собой переписку Знорко с Евой, женой журналиста, которая умерла некоторое время назад. Писатель решился опубликовать произведение, поскольку письма продолжали приходить ему и после кончины любимой женщины. Главные роли в спектакле играют Василий Лановой и Евгений Князев.

Кино

Гости Инженерного корпуса Третьяковской галереи в эту субботу одними из первых смогут увидеть фильм-победитель фестиваля "Окно в Европу" под названием "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" режиссера-дебютанта Александра Ханта. Главный герой картины сбегает от опостылевших жены и ребенка и встречает отца, алкоголика и уголовника в инвалидном кресле, которого никогда не знал. Он решает отвезти его в дом инвалидов. Режиссер в иронично-драматичном ключе разбирает вечную проблему отцов и детей. Роли в фильме исполнили известные актеры Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Андрей Смирнов и другие. Создатели планируют показать картину российскому оскаровскому комитету и, возможно, поучаствовать в гонке за одну из самый престижных премий в мире кино. Субботний показ откроет проект "Допремьерные субботы в Третьяковке". Посетить его можно бесплатно, заранее получив билет в кассе галереи.

В воскресенье в Центре документального кино (ЦДК) покажут фильм "Гоген. В поисках рая", главную роль в котором исполнил французский актер Венсан Кассель. Картина расскажет о жизни одного из самых известных живописцев Поля Гогена, чья судьба не раз служила вдохновением для других мастеров — именно ему Сомерсет Моэм посвятил роман "Луна и грош". Режиссер Эдуард Делюк делает основной акцент на буднях Гогена на Таити, месте, где он написал множество самобытных картин, влюбился в таитянку и умер в результате тяжелой болезни. Показ состоится в рамках фестиваля The Art Newspaper Russia Film Festival.