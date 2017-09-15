На Украине запретили еще один сериал и два российских фильма

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ одного российского сериала и двух фильмов на территории страны, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию телесериала "Сердце не камень" (реж. Д. Сорокин, Россия, 2012) и фильмов "И все-таки я люблю" (реж. С. Гинзбург, Россия, 2007) и "Тариф "Счастливая семья" (реж. А. Чеботарева; Россия-Украина, 2013)", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение было принято на основании заключения экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Ранее глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что с 2014 года уже запретила к показу почти 600 российских сериалов и фильмов.