В музее-усадьбе "Кусково" завершится концертный сезон

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Летний сезон в музее-усадьбе "Кусково" завершится 17 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Музыканты камерного ансамбля Violini di Maestro исполнят музыку Антонио Вивальди и Никколо Паганини на последнем концерте.



В программу войдут "Времена года", "Пляска ведьм", "Кампанелла", "Пальпити" и "Венецианский карнавал".