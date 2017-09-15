МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Летний сезон в музее-усадьбе "Кусково" завершится 17 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Музыканты камерного ансамбля Violini di Maestro исполнят музыку Антонио Вивальди и Никколо Паганини на последнем концерте.
В программу войдут "Времена года", "Пляска ведьм", "Кампанелла", "Пальпити" и "Венецианский карнавал".
В музее-усадьбе "Кусково" завершится концертный сезон
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Летний сезон в музее-усадьбе "Кусково" завершится 17 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.