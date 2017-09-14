Путин пожелал успеха участникам фестиваля циркового искусства "Идол"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей пятого Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол", отметив значимость этого события, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня в Большом Московском государственном цирке открывается пятый Всемирный фестиваль "Идол". От души поздравляю вас с этим значимым и по-настоящему праздничным событием", — приводятся его слова.

Путин добавил, что "в нашей стране цирк пользуется особой любовью, а отечественная цирковая школа по праву славится богатой историей и замечательными традициями". "И потому такие неординарные творческие проекты, каким, без сомнения, является ваш фестиваль, всегда вызывают живой отклик в сердцах зрителей", — отметил президент.

Также он выразил уверенность, что "нынешний форум пройдет на высоком художественном и организационном уровне, познакомит гостей с выступлениями талантливых российских и зарубежных артистов, а взыскательное жюри отметит самых достойных из них".

В заключении лидер РФ пожелал участникам, организаторам и гостям успехов и всего наилучшего.