Аксенов не готов выступить в роли примирителя Учителя с Поклонской

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов выступает за урегулирование ситуации вокруг фильма "Матильда", но становиться инициатором примирения режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской не готов.

"Я не цензор и не эксперт по культуре, тем более заставить кого-то поцеловаться не могу… Я против любой войны, всегда должен быть здравый смысл и понимание целесообразности", — сказал Аксенов в эфире "Радио КП" на предложение примирить Учителя и экс-прокурора Крыма Поклонскую, выпив "мировую" в Ливадийском дворце – резиденции царя Николя II.

При этом глава Крыма вновь отметил, что не тратил время на то, чтобы следить за скандалом вокруг "Матильды". "Я не слежу за фильмом, поверьте, мне есть чем заниматься. Если бы смотрел за этим кино, то половину задач бы не решил", — заявил Аксенов.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.