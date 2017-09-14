Аксенов не готов выступить в роли примирителя Учителя с Поклонской

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов выступает за урегулирование ситуации вокруг фильма "Матильда", но становиться инициатором примирения режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской не готов.
"Я не цензор и не эксперт по культуре, тем более заставить кого-то поцеловаться не могу… Я против любой войны, всегда должен быть здравый смысл и понимание целесообразности", — сказал Аксенов в эфире "Радио КП" на предложение примирить Учителя и экс-прокурора Крыма Поклонскую, выпив "мировую" в Ливадийском дворце – резиденции царя Николя II.
Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.