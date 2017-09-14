Смешивать имя Николая II и фильм "Матильда" некорректно, считает Степашин

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин считает, что "смешивать" фильм "Матильда" Алексея Учителя с именем императора Николая II некорректно, так как он признан святым не за то, как он правил, а за то, как принял смерть.

"Николай II признан святым не за то, что он делал, будучи императором, а за то, как он ушел от власти и принял смерть. Смешивать фильм с именем императора и тем самым пытаться поставить их в один ряд, мне кажется, некорректно и неэтично", — сказал Степашин.

Он отметил, что полностью согласен с позицией министра культуры Владимира Мединского, который обратился в правоохранительные органы из-за угроз кинотеатрам и производителям фильма.

Собеседник агентства добавил, что он еще не видел фильм, но убежден, что зрители сами его оценят. "У нас народ не глупый, разберется сам", — подчеркнул Степашин.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину.

Ранее на этой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности.

В среду министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД Владимира Колокольцева обеспечить порядок во время показов "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.