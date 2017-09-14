Работы Щусева раскрывают глубину русской культуры, заявил Мединский

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский, обращаясь к гостям выставки "Итальянские постройки Алексея Щусева", отметил, что экспозиция представляет малоизвестную сторону творчества выдающегося русского архитектора, и подчеркнул, что творчество Щусева раскрыло всю глубину национальной культуры России.

На выставке в Аптекарском приказе в Москве представлено более 100 работ Алексея Щусева – эскизы, чертежи, рисунки, фотографии. Многие из них будут экспонироваться впервые и привезены из-за рубежа. Выставка продлится до 6 декабря.

"Работы Алексея Щусева хорошо известны не только знатокам архитектуры, но и рядовым россиянам. Среди шедевров в исполнении архитектора есть и те, которые были созданы за пределами России. Особое место в этом ряду занимают, конечно, храм святителя Николая в Бари и Русский павильон в Венеции. В этих местах сполна раскрывается вся глубина нашей национальной культуры, находят вторую жизнь образцы древнего зодчества, ощущается дух русской старины", — зачитал на открытии выставки приветствие Мединского Юрий Евтюхин, директор Департамента культурного наследия Минкультуры России.

Министр отметил, что очень важно, что "проект предоставляет посетителям возможность увидеть слабо изученную сторону творчества Алексея Щусева, открыть для себя многие нереализованные, неизвестные прежде проекты".

Щусев – автор проектов мавзолея Ленина, гостиницы "Москва", Казанского вокзала, "Сталинского генплана" — плана реконструкции Москвы.

Накануне Первой мировой войны по просьбе председателя Императорского православного палестинского общества Великой княгини Елизаветы Федоровны, на средства, которые собирала вся Россия, по его проекту был построен храм святителя Николая в Бари, а до этого – собор в Марфо-Мариинской обители в Москве. Строительство в Бари патронировал лично император Николай II.

Революция прервала связь подворья с Россией. В 2007 году в ходе визита Владимира Путина в Бари прошли переговоры о полной передаче подворья России. В 2009 году подворье было передано в пользование РПЦ и сегодня храм святителя Николая в Бари является местом притяжения многих паломников.