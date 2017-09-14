Швыдкой и Налбандян обсудили армяно-российское межкультурное сотрудничество

Михаила Швыдкой и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян во время встречи

Михаила Швыдкой и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян во время встречи

ЕРЕВАН, 14 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудили в четверг в Ереване армяно-российское взаимодействие в сфере культуры, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

"Налбандян и Швыдкой провели обстоятельную беседу по вопросам двустороннего культурного и гуманитарного взаимодействия, обсудили подготовительные работы к предстоящим совместным культурным мероприятиям", — говорится в сообщении

По данным пресс-службы, собеседники коснулись также многостороннего сотрудничества в культурной сфере.