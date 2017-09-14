Режиссер Лелуш и музыкант Легран рассказали о поездке в Москву в 1957 году

ПАРИЖ, 14 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский режиссёр Клод Лелуш рассказал на встрече с российскими журналистами, что поездка в Москву на Фестиваль молодёжи и студентов в 1957 году ключевым образом изменила его жизнь.

"В Москве мне выпала удача увидеть, как работал Михаил Калатозов над фильмом "Летят журавли". После этого дня я сам захотел стать режиссёром — а ведь был простым оператором", — рассказал Лелуш, снявший, среди прочего, знаменитую киноленту "Мужчина и женщина".

Он с большим теплом отзывался о своём советском коллеге, ставшим единственным советским и российским режиссёром, получившим Золотую пальмовую ветвь на Международном кинофестивале в Каннах.

На встрече в посольстве России посол Александр Орлов предложил Лелушу и прославленному музыканту Мишелю Леграну посетить Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который пройдёт в Сочи в октябре 2017 года.

"Я бы очень хотел дать концерт там. Ещё ничего не готово, не организовано. Но я чувствую потребность вернуться в Россию спустя 60 лет. Очень хотел бы сыграть ту музыку, которую играл в 1957 году", — рассказал Легран.

Та поездка в Москву более чем полвека назад стала переломным моментом и в его жизни.

"Мы с оркестром плыли из Гавра на корабле до самого Ленинграда. Потом была Москва. Там я познакомился с девушкой, а затем женился на ней, уже в Париже. Наши с Клодом жизни поменялись из-за этого фестиваля", — поделился музыкант.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Рабочими языками фестиваля стали официальные языки ООН: английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский.