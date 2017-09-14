Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко открывает новый сезон

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко в новом 99-м сезоне представит на основной сцене три оперные премьеры, в том числе "Макбет" Джузеппе Верди, для этой постановки приглашены режиссер Кама Гинкас и художник Сергей Бархин, сообщил художественный руководитель оперы Александр Титель.
Четыре оперные премьеры
Художественный руководитель оперы сообщил, что на основной сцене планируется три премьеры: возобновление оперы "Обручение в монастыре" Сергея Прокофьева, "Енуфа" Леоша Яначека и впервые в Музыкальном театре "Макбет" Джузеппе Верди. Для этой постановки приглашены режиссер Кама Гинкас и художник Сергей Бархин. На малой сцене — оратория Генделя "Триумф времени и бесчувствия".
Работа на все 100%
"Я ценю то, что артисты готовы работать на все 100%. И я удостоверился в том, что амбиции и любовь к своей профессии, позволяют справляться с самыми трудными задачами. В прошлом сезоне балетная труппа впервые исполнила балет Форсайта, а это очень сложная хореография, и сделала это потрясающе", — сказал РИА Новости Илер.
По словам худрука балета, в этом году запланировано 8 балетных премьер, и это будут творения лучших мировых хореографов.
"Это действительно настоящий вызов для балетной труппы. Но я уверен, что надо стараться обновлять репертуар, ставить перед танцовщиками новые задачи, что позволит им прогрессировать в профессии", — отметил Илер.
Восемь балетных шедевров
В апреле пройдет еще один вечер одноактных балетов: "Призрачный бал" в хореографии Дмитрия Брянцева, "Одинокий Джордж" в постановке Марко Гёке и "Минус 16" — хореография и костюмы Охада Нахарина. Два последних тоже впервые появятся в репертуаре российского театра. Также впервые будет поставлен в России балет "Дон Кихот" в редакции Рудольфа Нуреева.
Вечер в честь Петипа
Илер сообщил, что российская публика сможет познакомиться с работой известнейшего хореографа Анны Терезы Де Кеерсмакер. Гастроли ее труппы "Rosas" представят в мае на сцене Музыкального театра балет "Дождь".
Илер сказал, что он уже чувствует себя в Москве и в Музыкальном театре как дома. "Мне очень нравится русский язык, он, правда, очень трудный, но, думаю, что к следующему сезону я буду готов говорить по-русски. А пока только несколько слов: "очень хорошо", "еще раз", то же самое", "спасибо" и "здравствуйте"", – сказал он.
Также в этом сезона на сцене Музыкального театра пройдут спектакли фестивалей: "Dance Inversion", "Contex. Diana Vishneva", "Опера Априори".