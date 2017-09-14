Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко открывает новый сезон

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко в новом 99-м сезоне представит на основной сцене три оперные премьеры, в том числе "Макбет" Джузеппе Верди, для этой постановки приглашены режиссер Кама Гинкас и художник Сергей Бархин, сообщил художественный руководитель оперы Александр Титель.

Четыре оперные премьеры

Новый сезон театра откроет в пятницу, 15 сентября, премьера прошлого сезона — спектакль "Пиковая дама", в четверг состоялся традиционный сбор труппы, на котором генеральный директор театра Антон Гетьман, руководители оперы и балета рассказали о предстоящих планах. Начался сбор труппы с вручения почетных грамот Департамента культуры артистам оперной труппы Дмитрию Ульянову и Сергею Балашову, и артисту балета Алексею Любимову. Артиста оперы Николая Ерохина поздравили с премией Москвы в области литературы и искусства.

Художественный руководитель оперы сообщил, что на основной сцене планируется три премьеры: возобновление оперы "Обручение в монастыре" Сергея Прокофьева, "Енуфа" Леоша Яначека и впервые в Музыкальном театре "Макбет" Джузеппе Верди. Для этой постановки приглашены режиссер Кама Гинкас и художник Сергей Бархин. На малой сцене — оратория Генделя "Триумф времени и бесчувствия".

Работа на все 100%

Лоран Илер, который возглавил балетную труппу в прошлом сезоне, начал с благодарности артистам за доверие и прекрасную работу.

"Я ценю то, что артисты готовы работать на все 100%. И я удостоверился в том, что амбиции и любовь к своей профессии, позволяют справляться с самыми трудными задачами. В прошлом сезоне балетная труппа впервые исполнила балет Форсайта, а это очень сложная хореография, и сделала это потрясающе", — сказал РИА Новости Илер.

По словам худрука балета, в этом году запланировано 8 балетных премьер, и это будут творения лучших мировых хореографов.

"Это действительно настоящий вызов для балетной труппы. Но я уверен, что надо стараться обновлять репертуар, ставить перед танцовщиками новые задачи, что позволит им прогрессировать в профессии", — отметил Илер.

Восемь балетных шедевров

Первая балетная премьера состоится уже 25 ноября. Это будет вечер одноактных балетов Джорджа Баланчина ("Серенада"), Пола Тейлора ("Ореол"), Жака Гарнье ("Онис"), Александра Экмана ("Тюль"). Последние три впервые будут представлены в России.

В апреле пройдет еще один вечер одноактных балетов: "Призрачный бал" в хореографии Дмитрия Брянцева, "Одинокий Джордж" в постановке Марко Гёке и "Минус 16" — хореография и костюмы Охада Нахарина. Два последних тоже впервые появятся в репертуаре российского театра. Также впервые будет поставлен в России балет "Дон Кихот" в редакции Рудольфа Нуреева.

Вечер в честь Петипа

На основной сцене театра 23 и 24 апреля состоится вечер, посвященный 200-летию Мариуса Петипа. В нем примут участие учащиеся Московской академии хореографии, балетной школы Парижской национальной оперы и артисты Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Илер сообщил, что российская публика сможет познакомиться с работой известнейшего хореографа Анны Терезы Де Кеерсмакер. Гастроли ее труппы "Rosas" представят в мае на сцене Музыкального театра балет "Дождь".

Илер сказал, что он уже чувствует себя в Москве и в Музыкальном театре как дома. "Мне очень нравится русский язык, он, правда, очень трудный, но, думаю, что к следующему сезону я буду готов говорить по-русски. А пока только несколько слов: "очень хорошо", "еще раз", то же самое", "спасибо" и "здравствуйте"", – сказал он.

Также в этом сезона на сцене Музыкального театра пройдут спектакли фестивалей: "Dance Inversion", "Contex. Diana Vishneva", "Опера Априори".