Депутаты комитета Госдумы по культуре посмотрят "Матильду" до премьеры

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Депутаты комитета Госдумы по культуре посмотрят картину Алексея Учителя "Матильда" еще до намеченного на 26 октября выхода в прокат и официального показа в Госдуме, заявила первый зампред комитета Елена Драпеко.

Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь".

"26 октября будет показ для всей Думы – это киноклуб. Для нас (депутатов комитета по культуре – ред.) закрытый показ будет здесь, как только мы договоримся с продюсерами. Они боятся не нас, а того, что могут быть сделаны копии, пиратство", — заявила Драпеко журналистам.

Она также рассказала, что комитет в ближайшее время подготовит текст заявления по ситуации, сложившейся вокруг фильма "Матильда".

"Это не имеет отношение к качеству фильма, раз он получил прокатное удостоверение, по закону он имеет право быть в прокате… Мы считаем, что происходит попытка узурпации власти, то есть у государства пытаются отнять его право регулировать вопросы допуска или недопуска в публичное пространство того или иного произведения искусства. Мы категорически, как депутаты, возражаем против этого… все должно существовать только в рамках правового поля", — пояснила депутат.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно".

Ранее на этой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности. А в среду министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД Владимира Колокольцева обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.