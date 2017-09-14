В Липецкой области пройдет фестиваль "Антоновские яблоки"

ЛИПЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Фестиваль "Антоновские яблоки" пройдет в Ельце Липецкой области 23-24 сентября, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Фестиваль "Антоновские яблоки" проводится в регионе с 2010 года, в 2015 году он стал обладателем Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Концепция фестиваля основана на жизни и творчестве великого русского писателя, Нобелевского лауреата Ивана Бунина. Для гостей форума подготовлена обширная программа. На главной сцене в городском парке представят театрализованный пролог, в полдень стартует конкурс-дефиле. Также на главной сцене пройдет традиционный "Гимназический бал". Городской парк в фестивальные дни превратится в "Дворянский сад", где будут работать фотоателье, цветочный базар, пройдет творческий литературный конкурс.

На площадке "Улица Орловская" откроются яблочный базар, выставка-продажа картин, художественной фотографии, изделий мастеров народных промыслов и ремесел. Гости также смогут посетить мастерскую пленэрной живописи. Вечером туристов ждет вечер романса и спектакль по произведению И.А. Бунина "Жизнь Арсеньева".

В воскресенье, 24 сентября, запланированы экскурсионные программы в литературно-мемориальном музее известного писателя, прогулки по бунинским местам и акции "Яблоневый сад".

"Антоновские яблоки" — уникальное культурное событие не только для нашей области. В эти дни весь Елец пронизан творчеством Бунина. Иван Алексеевич — один из любимейших русских писателей. Ельчанам повезло, что у них такие замечательные земляки", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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