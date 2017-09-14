Каталог Третьяковки "Оттепель" вошел в число финалистов премии Кандинского

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Каталог "Оттепель" коллектива авторов Третьяковской галереи будет претендовать на одиннадцатую премию Кандинского в номинации "История и теория современного искусства", а работы группировки ЗИП, Полины Канис и Ирины Кориной выдвинуты на "Проект года", сообщает пресс-служба премии в четверг.

"Финалистами 11-й премии Кандинского стали девять участников конкурса. В каждой номинации – "Проект года", "Молодой художник. Проект года" и "Научная работа. История и теория современного искусства" – определены по три финалиста", — говорится в пресс-службе.

Так, в категории "История и теория современного искусства" были отобраны работы "Русская идея на сувенирном прилавке" и другие эссе о (пост)советском искусстве" Алексея Бобрикова, "Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения" Александра Боровского, а также "Оттепель" коллектива авторов Третьяковской галереи.

Выставка "Оттепель" в Третьяковской галерее на Крымском валу охватывает время с 1953 года, когда после смерти Сталина произошли первые амнистии политических заключенных, и до 1968 года, когда ввод советских танков в Чехословакию развеял иллюзии о возможности построения социализма с "человеческим лицом".

В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптура, предметы быта, образцы дизайна, а также видеопроекции с фрагментами художественных фильмов и документальными кадрами. Она поделена на несколько разделов: "Разговор с отцом", "Лучший город Земли", "Международные отношения", "Новый быт", "Освоение", "В коммунизм!", "Атом — космос".

В категории "Проект года" номинированы группировка ЗИП (Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, братья Василий и Степан Субботины) за масштабную инсталляцию "Остановка ДК "ЗИП", Полина Канис за проект "Бассейн" и Ирина Корина за "Хвост виляет кометой".

В номинации "Молодые художники. Проект года" номинированы Аслан Гайсумов за проект "Номера", Саша Пирогова за "Mono" и Данила Ткаченко за "Опытное поле".

Премия Кандинского — независимая российская премия в области современного искусства, учрежденная в 2007 году.