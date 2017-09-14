Минкульт надеется на рекордное число посетителей выставки Морозова в Париже

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минкульт хочет привлечь рекордное число посетителей на выставку из собрания русского коллекционера и мецената Ивана Морозова, которая откроется в музее фонда Louis Vuitton в Париже, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью французской газете Figaro.

Министр напомнил, что выставку "Шедевры нового искусства. Собрание С.И. Щукина", которая прошла в конце прошлого года в музее фонда Louis Vuitton и на которой были представлены экспонаты из Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина, в частности картины Кандинского и Малевича, посетили 1,25 миллиона человек.

"Речь идет о самой популярной выставке во французской истории… Мы организуем в этом же центре вторую выставку в 2020 году, которая будет посвящена коллекции Ивана Морозова и его семьи, больших почитателей французского импрессионизма. Мы хотим, чтобы выставка побила предыдущий рекорд", — заключил министр.

Мединский подчеркнул, что Россия поддерживает развитие современного искусства внутри страны. "Говоря о современном искусстве, стоит отметить, что мы восстанавливаем и строим много центров современного искусства в стране… Нам бы хотелось, чтобы российские предприниматели строили такие же монументальные комплексы, как музей фонда Louis Vuitton", — отметил министр.

Иван Морозов — русский купец, предприниматель, меценат, коллекционер, чье собрание положило начало коллекциям французского модернизма в Эрмитаже и ГМИИ имени А. С. Пушкина. Ранее Мединский заявлял, что выставка из собрания русского коллекционера и мецената Ивана Морозова, которую планируется открыть в Париже не ранее 2019 года, станет продолжением выставки "Шедевры нового искусства. Собрание С.И.Щукина".

Выставка "Шедевры нового искусства. Собрание Щукина" прошла в Париже в конце 2016 – начале 2017 года. Экспозицию составили 22 полотна Матисса, 29 работ Пикассо, 12 — Гогена, по восемь — Сезанна и Моне. Всего в музее фонда Louis Vuitton было выставлено 158 работ на четырех этажах. Основную часть экспонатов для поездки в Париж предоставили Эрмитаж и ГМИИ им. Пушкина – 62 и 64 соответственно, еще 15 картин прибыли из Третьяковской галереи. Дополнили выставку полотна, которые удалось получить из Ростова, Саратова и Кировской области, а также заграничных коллекций – из Нидерландов, Греции, Франции, Монако и США.