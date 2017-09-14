Минкульт надеется на рекордное число посетителей выставки Морозова в Париже

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минкульт хочет привлечь рекордное число посетителей на выставку из собрания русского коллекционера и мецената Ивана Морозова, которая откроется в музее фонда Louis Vuitton в Париже, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью французской газете Figaro.
Министр напомнил, что выставку "Шедевры нового искусства. Собрание С.И. Щукина", которая прошла в конце прошлого года в музее фонда Louis Vuitton и на которой были представлены экспонаты из Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина, в частности картины Кандинского и Малевича, посетили 1,25 миллиона человек.
"Речь идет о самой популярной выставке во французской истории… Мы организуем в этом же центре вторую выставку в 2020 году, которая будет посвящена коллекции Ивана Морозова и его семьи, больших почитателей французского импрессионизма. Мы хотим, чтобы выставка побила предыдущий рекорд", — заключил министр.
Иван Морозов — русский купец, предприниматель, меценат, коллекционер, чье собрание положило начало коллекциям французского модернизма в Эрмитаже и ГМИИ имени А. С. Пушкина. Ранее Мединский заявлял, что выставка из собрания русского коллекционера и мецената Ивана Морозова, которую планируется открыть в Париже не ранее 2019 года, станет продолжением выставки "Шедевры нового искусства. Собрание С.И.Щукина".