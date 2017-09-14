Пауло Коэльо расскажет о жизни Маты Хари в рамках проекта RT о 1917 годе

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бразильский писатель Пауло Коэльо расскажет о жизни легендарной танцовщицы и шпионки Маты Хари в рамках проекта RT #1917LIVE. Об этом Коэльо написал на своей официальной странице в Facebook.

"Я решил использовать Twitter, чтобы рассказать о 30 последних днях (Шпионки). Если у Вас есть аккаунт, приглашаю Вас присоединиться", — написал Коэльо.

Ранее бразильский писатель отметил, что проект RT #1917LIVE о революции в России является "одним из самых интересных экспериментов в Twitter".

В начале года RT запустил масштабную историческую реконструкцию в Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публикуют сообщения от имени исторических деятелей 1917 года — от царя до петроградских рабочих. Уникальный хэштег проекта #1917LIVE использовали более 170 тысяч твитов.

За проектом следят журналисты, исследователи, политики и историки. Среди известных фолловеров проекта — мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и Украине, российская миссия в ООН. На аккаунты также подписаны журналисты со всего мира: из Guardian, Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Newsweek, France 24 и других СМИ.