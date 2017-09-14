СМИ узнали, как создатели "Игры престолов" готовятся обмануть зрителей

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Создатели популярного сериала "Игра престолов" снимут несколько версий его концовки, чтобы запутать телезрителей и нивелировать спойлеры, сообщил программный директор американского канала HBO Кейси Блойс.

"Я знаю, что для концовки "Игры престолов" собираются снимать несколько версий, чтобы никто не мог узнать, что произойдет. Такое приходится делать в длинном шоу, потому что когда ты снимаешь что-то, люди узнают. Так что они собираются снять несколько версий, чтобы точного ответа не было до самого конца", — цитирует Блойса газета Independent

Такая практика не нова для команды сериала, отмечает издание. Ранее актер Кит Хэрингтон, исполняющий роль Джона Сноу, рассказал, что ему пришлось 15 часов сниматься в ложных сценах для седьмого сезона.

Заключительный эпизод седьмого сезона "Игры престолов", вышедший в конце августа, собрал рекордные для сериала 16,5 миллионов просмотров.

Выход восьмого, последнего сезона ожидается в конце 2018 или в начале 2019 года.