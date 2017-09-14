Мединский не смог уговорить Поклонскую пересмотреть отношение к "Матильде"

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что его попытки уговорить депутата Госдумы Наталью Поклонскую пересмотреть свою позицию в отношении фильма Алексея Учителя "Матильда" не увенчались успехом.

Картина выходит в российский прокат 26 октября. Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

"Я говорил с депутатом Натальей Поклонской, о которой вы сказали, но эта тема, очевидно, очень близка ее сердцу. Мои попытки уговорить ее не увенчались успехом", — заявил Мединский в интервью французской газете Figaro.

Поклонская в среду заявила, что сама она "Матильду" смотреть не хочет и не планирует. При этом депутат убеждена, что для отзыва прокатного удостоверения у фильма Алексея Учителя есть все основания и к этому вопросу можно вернуться.

Министерство культуры РФ в августе выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+. При этом две московских сети кинотеатров, "Синема парк" и "Формула кино", отказались показывать "Матильду", несмотря на то, что фильму было выдано прокатное удостоверение.