США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

В России не наблюдается оттока творческих личностей, считает Мединский

12:0814.09.2017
(обновлено: 12:19 14.09.2017)
11828
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фотоМинистр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия не испытывает отток творческих личностей, напротив, в страну приезжают и получают гражданство такие всемирно известные артисты, как Жерар Депардье; это свободный выбор любого человека, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

В интервью французской газете Figaro Мединский подчеркнул, что Россия не испытывает только отток творческих личностей: в страну переезжают иностранные артисты, в том числе французские.

"Как вам известно, есть и французские творческие личности, которые эмигрировали в Россию и даже подали на гражданство: это абсолютно свободный выбор. И чем Манский, которого Вы упомянули, лучше Депардье? Лично я предпочитаю Депардье… а еще Люка Бессона. Я также люблю Изабель Юппер больше, чем Манского или Павленского, и по многим причинам… Такой вот у меня вкус", — заявил министр.

Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Мединский просит защитить кинобизнес от давления противников "Матильды"
В мае российский художник-акционист Петр Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию, где получил политическое убежище. Художник покинул Россию после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра.

При этом некоторые иностранные звезды наоборот, предпочли обзавестись российским гражданством. Первым из знаменитых иностранцев в 2013 году его получил француз Жерар Депардье. Вслед за ним о переезде задумался и американец Стивен Сигал. В сентябре прошлого года актер стал гостем международного кинофестиваля "Край света" в Южно-Сахалинске, где рассказал, что хотел бы бывать в России несколько месяцев в году. Позднее он обратился к президенту с просьбой о гражданстве, и уже в конце ноября Владимир Путин вручил актеру российский паспорт.

Учебная киностудия ВГИКа
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Ожидание vs реальность: жизнь до и после учебы в творческом вузе
Кроме того, некоторые СМИ сообщали, что итальянка Орнелла Мути тоже планировала переехать в Москву. В ноября прошлого года шоумен Александр Ревва, в чьем клипе снялась итальянская звезда, рассказал, что она готовит документы для получения гражданства. Официального обращения к президенту Путину пока что не поступало, но в эфире одного из телеканалов появилось сообщение о больших планах Мути в Москве: например, актриса уже приобрела трехкомнатную квартиру в центре города, хочет открыть ресторан итальянской кухни и запустить собственную линию кожаной обуви.

Комментировать
Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
skerv
Ну ещё бы...если так называемым "творческим личностям" по миллиарду скидывать
12:26
14.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена