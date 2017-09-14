В России не наблюдается оттока творческих личностей, считает Мединский

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия не испытывает отток творческих личностей, напротив, в страну приезжают и получают гражданство такие всемирно известные артисты, как Жерар Депардье; это свободный выбор любого человека, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

В интервью французской газете Figaro Мединский подчеркнул, что Россия не испытывает только отток творческих личностей: в страну переезжают иностранные артисты, в том числе французские.

"Как вам известно, есть и французские творческие личности, которые эмигрировали в Россию и даже подали на гражданство: это абсолютно свободный выбор. И чем Манский, которого Вы упомянули, лучше Депардье? Лично я предпочитаю Депардье… а еще Люка Бессона. Я также люблю Изабель Юппер больше, чем Манского или Павленского, и по многим причинам… Такой вот у меня вкус", — заявил министр.

В мае российский художник-акционист Петр Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию, где получил политическое убежище. Художник покинул Россию после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра.

При этом некоторые иностранные звезды наоборот, предпочли обзавестись российским гражданством. Первым из знаменитых иностранцев в 2013 году его получил француз Жерар Депардье. Вслед за ним о переезде задумался и американец Стивен Сигал. В сентябре прошлого года актер стал гостем международного кинофестиваля "Край света" в Южно-Сахалинске, где рассказал, что хотел бы бывать в России несколько месяцев в году. Позднее он обратился к президенту с просьбой о гражданстве, и уже в конце ноября Владимир Путин вручил актеру российский паспорт.

Кроме того, некоторые СМИ сообщали, что итальянка Орнелла Мути тоже планировала переехать в Москву. В ноября прошлого года шоумен Александр Ревва, в чьем клипе снялась итальянская звезда, рассказал, что она готовит документы для получения гражданства. Официального обращения к президенту Путину пока что не поступало, но в эфире одного из телеканалов появилось сообщение о больших планах Мути в Москве: например, актриса уже приобрела трехкомнатную квартиру в центре города, хочет открыть ресторан итальянской кухни и запустить собственную линию кожаной обуви.