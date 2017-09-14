В РПЦ сравнили ситуацию с "Матильдой" со скандалом вокруг Charlie Hebdo

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Русской православной церкви призвали участников общественной дискуссии вокруг фильма "Матильда" не упрощать ситуацию, однозначно выбирая одну из сторон, как это было в ситуации со скандальным французским журналом Charlie Hebdo; в Церкви подчеркивают, что хотя не выступают за запрет картины, но и не становятся на сторону тех, кто фильм защищает.

Заявление главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополита Волоколамского Илариона "в связи с обострением общественной дискуссии по фильму "Матильда" распространил в четверг синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. В своем обращении митрополит Иларион уточнил, что в ходе предпросмотра он посмотрел фильм "Матильда" по приглашению режиссера Алексея Учителя.

По мнению председателя ОВЦС, ситуация, складывающаяся вокруг фильма "Матильда", "к сожалению, напоминает ту, что развернулась некоторое время назад вокруг скандального французского еженедельника Charlie Hebdo".

"Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с "Шарли" или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь "Матильду", либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры. А как быть тем, кто не с одними и не с другими? Я, например, выступаю безоговорочно и категорически против любых призывов к насилию, любых угроз в адрес кого бы то ни было, будь то режиссер, актеры, прокатчики и так далее", — говорится в заявлении.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

Фильм "Матильда" выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел. По мере приближения даты премьеры, наиболее активные противники картины перешли к решительным и зачастую опасным действиям.

Вслед за этим объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности. Руководство сети приняло такое решение, чтобы оградить посетителей от рисков, которые могут повлечь за собой публичные показы этой картины.

© ТПО Рок (2017) Кадр из фильма "Матильда" © ТПО Рок (2017) Кадр из фильма "Матильда"

РПЦ против запрета, но не на стороне защитников фильма

По словам митрополита Илариона, он также выступает против запрета показа фильма и против возрождения цензуры по советскому образцу. Но в то же время "никак не может и не хочет становиться на сторону тех, кто этот фильм защищает".

"В отличие от большинства участников полемики, я этот фильм посмотрел. Сейчас ведь говорят: не смотрели, так молчите, ждите, пока фильм выйдет в прокат. И обвиняют тех, кто высказывается против фильма на основании трейлера, в том, что они критикуют, не посмотрев. Я свое мнение о фильме высказал не на основании трейлера, а на основании просмотра его полной версии. Мое мнение обидело режиссера, пригласившего меня на предпросмотр, но покривить против совести я не мог. И отмолчаться тоже не мог", — отметил представитель РПЦ.

В дискуссии вокруг фильма, продолжил архиерей, участвуют самые разные люди и группы людей, однако "писем с выражением возмущения сегодня тысячи". По словам митрополита, многие люди не понимают, "зачем нужно было в год столетия революции в очередной раз публично плюнуть в человека, который был расстрелян вместе со своей семьей, с несовершеннолетними детьми".

"Годовщина революции — повод к молитве и поминовению безвинно пострадавших, а не к тому, чтобы продолжать оплевывать их память. Не говорю уже о том, что для Церкви Государь император Николай Второй — страстотерпец, причисленный к лику святых. И государыня императрица Александра Федоровна, представленная в фильме как истеричная ведьма, — тоже причислена к лику святых. На "Царские дни" в Екатеринбург собирается не менее ста тысяч людей, которые в течение пяти часов ночью идут крестным ходом от места его расстрела к месту его предполагаемого захоронения", — отмечается в заявлении.

Представитель Московского патриархата выразил надежду на то, что "в год столетия трагических событий, обернувшихся многомиллионными жертвами для нашего народа, найдутся такие режиссеры, писатели и художники, которые смогут воздать должное памяти убиенного государя".