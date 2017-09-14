В РПЦ сравнили ситуацию с "Матильдой" со скандалом вокруг Charlie Hebdo

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Русской православной церкви призвали участников общественной дискуссии вокруг фильма "Матильда" не упрощать ситуацию, однозначно выбирая одну из сторон, как это было в ситуации со скандальным французским журналом Charlie Hebdo; в Церкви подчеркивают, что хотя не выступают за запрет картины, но и не становятся на сторону тех, кто фильм защищает.
33.2%Да
31.9%Нет
21.7%Не собирался(лась), но после скандалов решил(а) посмотреть
13.2%Не интересуюсь современным кинематографом
По мнению председателя ОВЦС, ситуация, складывающаяся вокруг фильма "Матильда", "к сожалению, напоминает ту, что развернулась некоторое время назад вокруг скандального французского еженедельника Charlie Hebdo".
"Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с "Шарли" или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь "Матильду", либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры. А как быть тем, кто не с одними и не с другими? Я, например, выступаю безоговорочно и категорически против любых призывов к насилию, любых угроз в адрес кого бы то ни было, будь то режиссер, актеры, прокатчики и так далее", — говорится в заявлении.
Фильм "Матильда" выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел. По мере приближения даты премьеры, наиболее активные противники картины перешли к решительным и зачастую опасным действиям.
Вслед за этим объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности. Руководство сети приняло такое решение, чтобы оградить посетителей от рисков, которые могут повлечь за собой публичные показы этой картины.
РПЦ против запрета, но не на стороне защитников фильма
"В отличие от большинства участников полемики, я этот фильм посмотрел. Сейчас ведь говорят: не смотрели, так молчите, ждите, пока фильм выйдет в прокат. И обвиняют тех, кто высказывается против фильма на основании трейлера, в том, что они критикуют, не посмотрев. Я свое мнение о фильме высказал не на основании трейлера, а на основании просмотра его полной версии. Мое мнение обидело режиссера, пригласившего меня на предпросмотр, но покривить против совести я не мог. И отмолчаться тоже не мог", — отметил представитель РПЦ.
В дискуссии вокруг фильма, продолжил архиерей, участвуют самые разные люди и группы людей, однако "писем с выражением возмущения сегодня тысячи". По словам митрополита, многие люди не понимают, "зачем нужно было в год столетия революции в очередной раз публично плюнуть в человека, который был расстрелян вместе со своей семьей, с несовершеннолетними детьми".
Представитель Московского патриархата выразил надежду на то, что "в год столетия трагических событий, обернувшихся многомиллионными жертвами для нашего народа, найдутся такие режиссеры, писатели и художники, которые смогут воздать должное памяти убиенного государя".