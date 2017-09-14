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Культура

В Москве на один день выставят "Импровизацию с лошадьми" Кандинского

11:2214.09.2017
(обновлено: 11:24 14.09.2017)
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© Christie's Василий Кандинский. Импровизация с лошадьми. Архивное фотоВасилий Кандинский. Импровизация с лошадьми. Архивное фото
© Christie's

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Гости фонда In Artibus увидят шедевр кисти Василия Кандинского "Импровизация с лошадьми" стоимостью более 10 миллионов долларов на однодневной выставке 20 сентября, которая состоится в рамках предаукционного турне, сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.

Кандинский написал полотно "Импровизация с лошадьми", которое также носит название Эскиз к импровизации №20, в период между созданием знаменитых "Композиции №4" и "Композиции №5". Ключевым элементом произведений этого периода его творчества является разделение цвета и линии, благодаря которым создается новый беспредметный ряд образов и символов. "Импровизация с лошадьми" предшествует переходу художника к чистой абстракции.

"Багатели" Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыставка Василия Кандинского "Багатели" открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выставка Василия Кандинского "Багатели" открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа выставке представлены графические произведения знаменитого абстракциониста, а также работы, выполненные в уникальной технике живописи по стеклу.Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
На выставке представлены графические произведения знаменитого абстракциониста, а также работы, выполненные в уникальной технике живописи по стеклу.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ экспозицию вошло более 50 живописных работ на стекле и графических рисунков Василия Кандинского.Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В экспозицию вошло более 50 живописных работ на стекле и графических рисунков Василия Кандинского.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыставка "Багатели" посвящена 150-летию со дня рождения художника.Показ выставки Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выставка "Багатели" посвящена 150-летию со дня рождения художника.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыставка названа "Багатели", так как центральными экспонатами на ней стали работы, выполненные в уникальной технике живописи на стекле, которая на протяжении многих веков пользовалась успехом в Европе.Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выставка названа "Багатели", так как центральными экспонатами на ней стали работы, выполненные в уникальной технике живописи на стекле, которая на протяжении многих веков пользовалась успехом в Европе.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкТехника подстекольной живописи предусматривает письмо маслом в инверсивном порядке, то есть учитывая восприятие зрителем композиции слева направо. В Москве Кандинский создал 27 таких работ и назвал их "багателями", что в переводе с французского означает "мелочи", "пустячки".Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Техника подстекольной живописи предусматривает письмо маслом в инверсивном порядке, то есть учитывая восприятие зрителем композиции слева направо. В Москве Кандинский создал 27 таких работ и назвал их "багателями", что в переводе с французского означает "мелочи", "пустячки".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа выставке представлены "Амазонка с голубыми львами" (1918), "Амазонка в горах" (1918) из собрания Русского музея, "Беспредметная композиция" (1915), "Эскиз композиции "Красное с черным" (1915) из Вятского художественного музея имени Васнецовых, акварель "Одному голосу" (1916) и другие произведения.Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
На выставке представлены "Амазонка с голубыми львами" (1918), "Амазонка в горах" (1918) из собрания Русского музея, "Беспредметная композиция" (1915), "Эскиз композиции "Красное с черным" (1915) из Вятского художественного музея имени Васнецовых, акварель "Одному голосу" (1916) и другие произведения.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПосетитель на выставке "Багатели" Василия Кандинского в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков.Посетитель на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетитель на выставке "Багатели" Василия Кандинского в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПосетители на пресс-конференции по поводу открытия выставки "Багатели" Василия Кандинского в Пушкинском музее.Пресс-конференция по поводу открытия выставки Багатели Василия Кандинского в Пушкинском музее
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетители на пресс-конференции по поводу открытия выставки "Багатели" Василия Кандинского в Пушкинском музее.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКандинский дважды становился эмигрантом: сначала ему пришлось уехать из России, затем – из Германии.Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Кандинский дважды становился эмигрантом: сначала ему пришлось уехать из России, затем – из Германии.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ период нацизма произведения Кандинского были отнесены к "дегенеративному искусству", немецкие музеи избавлялись от них, в то время как в российских — вследствие идеологической политики – они долгое время хранились в фондах и не показывались зрителю.Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В период нацизма произведения Кандинского были отнесены к "дегенеративному искусству", немецкие музеи избавлялись от них, в то время как в российских — вследствие идеологической политики – они долгое время хранились в фондах и не показывались зрителю.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк"Мы как бы завершаем в нашем пространстве юбилейный год празднований 150-летия со дня рождения Кандинского… Мы рискнули сделать завершающий шаг очень элегантным образом, чтобы вычленить в сущности два года из жизни Кандинского и сложить эту историю", — сказала директор музея Марина Лошак на показе выставки.Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
"Мы как бы завершаем в нашем пространстве юбилейный год празднований 150-летия со дня рождения Кандинского… Мы рискнули сделать завершающий шаг очень элегантным образом, чтобы вычленить в сущности два года из жизни Кандинского и сложить эту историю", — сказала директор музея Марина Лошак на показе выставки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Багатели" Василия Кандинского в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков.Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Багатели" Василия Кандинского в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВажное значение в жизни Кандинского сыграл сам музей имени Пушкина, в котором он встретил свою жену. На выставке можно увидеть знаменитую акварель мастера "Одному голосу", которую Кандинский создал после первого телефонного разговора с будущей женой.Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Важное значение в жизни Кандинского сыграл сам музей имени Пушкина, в котором он встретил свою жену. На выставке можно увидеть знаменитую акварель мастера "Одному голосу", которую Кандинский создал после первого телефонного разговора с будущей женой.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ одном из трех залов выставки представлены работы Нины Кандинской, которая не отличалась особыми художественными способностями, но вдохновилась творчеством мужа и сделала несколько аппликаций, их впервые представят российскому зрителю в ГМИИ.Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В одном из трех залов выставки представлены работы Нины Кандинской, которая не отличалась особыми художественными способностями, но вдохновилась творчеством мужа и сделала несколько аппликаций, их впервые представят российскому зрителю в ГМИИ.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Багатели" Василия Кандинского в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков.Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Багатели" Василия Кандинского в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Багатели" Василия Кандинского в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков.Посетители на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Багатели" Василия Кандинского в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкДиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на выставке "Багатели" Василия Кандинского в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков.Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на выставке Багатели Василия Кандинского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на выставке "Багатели" Василия Кандинского в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков.
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"Christie's объявляет о том, что шедевр кисти Василия Кандинского "Импровизация с лошадьми" 1911 года будет впервые показан в Москве в фонде In Artibus 20 сентября 2017 года в рамках международного предаукционного турне. Произведение оценочной стоимостью $10-15 миллионов будет представлено на аукционе "Искусство импрессионизма и модернизма", который пройдет в Нью-Йорке 13 ноября 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

Все желающие смогут посетить выставку 20 сентября с 11 до 16 часов.

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