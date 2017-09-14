В Москве на один день выставят "Импровизацию с лошадьми" Кандинского

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Гости фонда In Artibus увидят шедевр кисти Василия Кандинского "Импровизация с лошадьми" стоимостью более 10 миллионов долларов на однодневной выставке 20 сентября, которая состоится в рамках предаукционного турне, сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.
Кандинский написал полотно "Импровизация с лошадьми", которое также носит название Эскиз к импровизации №20, в период между созданием знаменитых "Композиции №4" и "Композиции №5". Ключевым элементом произведений этого периода его творчества является разделение цвета и линии, благодаря которым создается новый беспредметный ряд образов и символов. "Импровизация с лошадьми" предшествует переходу художника к чистой абстракции.
Выставка названа "Багатели", так как центральными экспонатами на ней стали работы, выполненные в уникальной технике живописи на стекле, которая на протяжении многих веков пользовалась успехом в Европе.
Техника подстекольной живописи предусматривает письмо маслом в инверсивном порядке, то есть учитывая восприятие зрителем композиции слева направо. В Москве Кандинский создал 27 таких работ и назвал их "багателями", что в переводе с французского означает "мелочи", "пустячки".
На выставке представлены "Амазонка с голубыми львами" (1918), "Амазонка в горах" (1918) из собрания Русского музея, "Беспредметная композиция" (1915), "Эскиз композиции "Красное с черным" (1915) из Вятского художественного музея имени Васнецовых, акварель "Одному голосу" (1916) и другие произведения.
В период нацизма произведения Кандинского были отнесены к "дегенеративному искусству", немецкие музеи избавлялись от них, в то время как в российских — вследствие идеологической политики – они долгое время хранились в фондах и не показывались зрителю.
"Мы как бы завершаем в нашем пространстве юбилейный год празднований 150-летия со дня рождения Кандинского… Мы рискнули сделать завершающий шаг очень элегантным образом, чтобы вычленить в сущности два года из жизни Кандинского и сложить эту историю", — сказала директор музея Марина Лошак на показе выставки.
Важное значение в жизни Кандинского сыграл сам музей имени Пушкина, в котором он встретил свою жену. На выставке можно увидеть знаменитую акварель мастера "Одному голосу", которую Кандинский создал после первого телефонного разговора с будущей женой.
В одном из трех залов выставки представлены работы Нины Кандинской, которая не отличалась особыми художественными способностями, но вдохновилась творчеством мужа и сделала несколько аппликаций, их впервые представят российскому зрителю в ГМИИ.
Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на выставке "Багатели" Василия Кандинского в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков.
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"Christie's объявляет о том, что шедевр кисти Василия Кандинского "Импровизация с лошадьми" 1911 года будет впервые показан в Москве в фонде In Artibus 20 сентября 2017 года в рамках международного предаукционного турне. Произведение оценочной стоимостью $10-15 миллионов будет представлено на аукционе "Искусство импрессионизма и модернизма", который пройдет в Нью-Йорке 13 ноября 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы.
Все желающие смогут посетить выставку 20 сентября с 11 до 16 часов.
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