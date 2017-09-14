В Москве на один день выставят "Импровизацию с лошадьми" Кандинского

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Гости фонда In Artibus увидят шедевр кисти Василия Кандинского "Импровизация с лошадьми" стоимостью более 10 миллионов долларов на однодневной выставке 20 сентября, которая состоится в рамках предаукционного турне, сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.

Кандинский написал полотно "Импровизация с лошадьми", которое также носит название Эскиз к импровизации №20, в период между созданием знаменитых "Композиции №4" и "Композиции №5". Ключевым элементом произведений этого периода его творчества является разделение цвета и линии, благодаря которым создается новый беспредметный ряд образов и символов. "Импровизация с лошадьми" предшествует переходу художника к чистой абстракции.

"Christie's объявляет о том, что шедевр кисти Василия Кандинского "Импровизация с лошадьми" 1911 года будет впервые показан в Москве в фонде In Artibus 20 сентября 2017 года в рамках международного предаукционного турне. Произведение оценочной стоимостью $10-15 миллионов будет представлено на аукционе "Искусство импрессионизма и модернизма", который пройдет в Нью-Йорке 13 ноября 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

Все желающие смогут посетить выставку 20 сентября с 11 до 16 часов.