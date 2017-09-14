На Камчатке некоторые кинопрокатчики отказались от показа фильма "Матильда"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Министерство культуры правительства Камчатского края заявило, что не станет влиять на решение кинопрокатчиков о показе фильма "Матильда" Алексея Учителя, в то же время некоторые из них уже отказались от проката, сообщает в четверг официальный сайт ведомства.

"Влияние на формирование репертуара негосударственных кинопрокатных организаций не входит в компетенцию органов государственной власти и управления региона, каких-либо рекомендаций по показу фильма "Матильда" киноцентрам не давалось. В свою очередь отметим, что несколькими кинопрокатными организациями в Камчатском крае действительно принято решение не включать фильм "Матильда" в свой репертуар. Такова гражданская позиция руководителей данных организаций", — говорится в сообщении.

В сообщении поясняется, что в среду Министерство культуры Камчатского края направило в адрес киноцентров письма, информирующие о поступающих в органы исполнительной власти региона обращениях граждан по вопросу ограничения в Камчатском крае проката фильма "Матильда".

"Орган исполнительной власти региона однозначно обязан в подобной ситуации отреагировать на возрастающее количество обращений граждан и сообщить в адрес кинопрокатных организаций о ситуации, связанной с повышением социального напряжения. Но, как отметил глава департамента кинематографии Минкультуры России Вячеслав Тельнов, ограничение проката фильма возможно только по решению прокатчика в его организации, так как прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда" Минкультуры России выдало, и оно распространяется на территорию всей страны", — дополняет ведомство.

Ранее на этой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности.

Картина выходит в российский прокат 26 октября. Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.