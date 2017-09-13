МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Гости международного фестиваля актуальной классики Re:Formers, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 21 октября по 4 ноября, услышат классические и современные авторские произведения в исполнении музыкантов-виртуозов из Голландии, Франции, Великобритании, США и России, сообщает пресс-служба мероприятия.

Международный фестиваль актуальной классики Re:Formers, объединяющий классическое исполнение с актуальными направлениями искусства, в том числе с театральным перформансом, пройдет на площадках Малого зала Консерватории, Дома музыки и Музея Скрябина в Москве, а также в Музее современного искусства Эрарта и Дворце Белосельских-Белозерских в Санкт-Петербурге.

Зарубежные и российские виртуозы исполнят шесть концертов и проведут четыре интерактивных мастер-класса, отметили организаторы.

"Наряду с авторскими премьерами гости фестиваля услышат произведения Шостаковича, Лигети, Шмитта, Шумана, Равеля, Хиндемита и других знаменитых композиторов… Это не трансформация самодостаточной классики, а привнесение будоражащей свежести в ее исполнение и, как следствие, усиление связи со слушателем", — говорится в сообщении пресс-службы.

Организаторы уточнили, что центральным инструментом фестиваля станет саксофон.

Перед слушателями выступят музыканты из Голландии, Франции, Великобритании, США и России, которых "объединяет страсть к формированию новых уникальных форм исполнения музыки, передачи ее масштаба, глубины и одновременно доступности восприятия".

Фестиваль станет продолжением гуманитарного проекта "Музыка за Мир", участники которого путешествуют с концертами и мастер-классами по постконфликтным территориям мира.