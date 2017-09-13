"Росизо" планирует презентовать проект "Немосква" в Брюсселе в 2019 году

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Росизо" планирует запустить поезд, на котором можно будет проехаться по 13 городам по всей России и познакомиться с их культурой, проект "Немосква" будет презентован в Брюсселе осенью 2019 года, сообщила РИА Новости в среду директор по региональному развитию "Росизо" Алиса Прудникова.

"Немосква" — это такая глобальная инициатива по переосмыслению деятельности художников в регионах. Мы хотим сделать региональные ситуации более аргументированными, явными и репрезентированными на разных уровнях. Эта инициатива многолетняя, первый наш партнер — культурный центр "Бозар" в Брюсселе. Они сейчас параллельно занимаются ровно той же самой проблематикой, они серьёзно решили изучить и исследовать европейскую региональную ситуацию", — сказала Прудникова.

По ее словам, в 2018 году "Росизо" проведет исследование культурных проектов в регионах, а уже в 2019 году осенью первая выставка проекта пройдет в Брюсселе. "Росизо" вдохновилось примером арт-резиденций в рамках Уральской индустриальной биеннале, в рамках которых художникам позволяют осуществить свои проекты на производствах и заводах, которые обычно закрыты от публики.

Прудникова отметила, что основная идея проекта — это запуск поезда, который будет останавливаться в 13 городах по всей России. В этих городах можно будет узнать о культуре и художественных проектах. "В региональных городах сразу становится понятно, как мало их жители знают друг о друге. Например, как мало в Екатеринбурге знают о Владивостоке или в Казани — о Нижнем Новгороде", — пояснила собеседница агентства.