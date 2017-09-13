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Культура

Кинопремьеры недели: "Мама!" Аронофски, "Напарник" и "Статус Брэда"

Сюжет:
Главное за 13 сентября 2017 года (10)
18:0413.09.2017
(обновлено: 18:55 13.09.2017)
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© РИА Новости / Артем ЖитеневЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Долгожданный триллер "Мама!" Даррена Аронофски с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях, фильм "Напарник" с компьютерным героем-младенцем, комедию с Беном Стиллером "Статус Брэда" увидят российские зрители на этой неделе.

Мама!

Специальный показ фильма Матильда во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Новый триллер культового американского режиссера Даррена Аронофски ("Черный лебедь", "Ной", "Рестлер") начинается как камерная история о семье, которая превращается в нечто совсем иное. По сюжету фильма супружеская пара — Мать (Дженнифер Лоуренс) и Он (Хавьер Бардем) — ведут с виду безмятежное существование в уединенном от мира раю, до тех пор пока к ним в дом не приходят непрошеные гости — мужчина (Эд Харрис) и женщина (Мишель Пфайффер). Их появление взрывает тихий обывательский мирок супружеской пары. Режиссер отмечает, что сценарий фильма из него буквально "выплеснулся" за пять дней, в отличие от предыдущих шести картин, которые зрели годами.

"Что-то пришло из заголовков, с которыми мы сталкиваемся ежесекундно и ежедневно, что-то – из бесконечно тренькающих оповещений на наших смартфонах…что-то из сердца, что-то – из нутра. Все вместе – рецепт, который я вряд ли смогу повторить, однако я абсолютно уверен, что это варево лучше всего употреблять залпом", — цитирует Аронофски пресс-служба прокатчика фильма. Картина, в которой есть страх, любовь и сюрреализм, станет предметом для ожесточенных дискуссий, считает режиссер.

По словам харизматичного Хавьера Бардема, чье появление на экране зрители всегда ждут с нетерпением, сниматься с такими актерами, как Пфайффер, Харрис и Лоуренс было для него лучшим "топливом", в свою очередь трижды номинант на "Оскара" Пфайффер отметила, что игра Бардема в этом фильме — "свидетельство того, какой он великий актер".

Рейтинг зрительских ожиданий фильма на сайте Rotten Tomatoes составил 87%. Премьера фильма прошла на Венецианском фестивале, где зрители картину освистали.

© Protozoa Pictures (2017)Кадр из фильма "Мама"
© Protozoa Pictures (2017)
Кадр из фильма "Мама"

Напарник

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Идея российской комедии "Напарник" совершенно для кинематографа не нова — переселение взрослого человека в тело ребенка, но в данном случае создатели фильма пошли дальше, "сгенеририровав" младенца на компьютере.

"Напарник" — крайне амбициозный проект, потому что такого главного героя — полностью компьютерно сгенерированного младенца — на мировом экране еще не было. Это настоящий вызов… "Напарник" — это первый фильм, который использует настолько передовую технологию", — цитирует пресс-служба прокатчика продюсера фильма Сергея Сельянова.

По сюжету фильма, в результате неудачной спецоперации майор Хромов переселяется в тело маленького ребенка. Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. Роль Хромова сыграл Сергей Гармаш. По словам режиссера фильма Александра Андрющенко, он сразу же подумал о Гармаше, потому что актер "менее всего подходит на эту роль, что рождает уникальный поистине конфликт".

Кадр из фильма Оно
© New Line Cinema (2017)
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"Проект "Напарник" — это начало конца. Если это читают актеры — запомните, когда вам звонит молодой режиссер Александр Андрющенко и предлагает подъехать "снять мимику с лица" для нового фильма… Отказывайтесь. Это конец актерской карьеры. А если серьезно, это безусловный прорыв, и я просто не мог отказаться от участия в таком отличном эксперименте. Поверьте, вам будет что обсудить после просмотра", — приводит пресс-служба комментарий Гармаша.

Режиссер фильма уверен, что "зритель испытает уникальное ощущение чуда, которого нет даже в самых известных российских фильмах.

© Кинокомпания СТВ (2017)Кадр из фильма "Напарник"
© Кинокомпания СТВ (2017)
Кадр из фильма "Напарник"

Статус Брэда

В новой картине Майка Уайта "Статус Брэда" герой Бена Стиллера — обычный американец, у него есть хорошая работа и любящая семья, но сам Брэд считает себя неудачником. Брэд желает для своего сына-подростка лучшей участи, поэтому вместе с ним отправляется на поиски самого достойного университета. В этом путешествии он встречает своих бывших одноклассников, более успешных, чем он, кризис усугубляется, но на помощь приходит сын.

Рейтинг зрительских ожиданий на сайте Rotten Tomatoes составил 87%. Комедию также тепло встретили критики. "Статус Брэда" — спокойная и непритязательная лента в жанре драмеди, на которую действительно стоит потратить время", — пишет обозреватель издания Deadline Hollywood Daily Пит Хаммонд.

© Plan B Entertainment (2017)Кадр из фильма "Статус Брэда"
© Plan B Entertainment (2017)
Кадр из фильма "Статус Брэда"
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