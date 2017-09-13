Кинопремьеры недели: "Мама!" Аронофски, "Напарник" и "Статус Брэда"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Долгожданный триллер "Мама!" Даррена Аронофски с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях, фильм "Напарник" с компьютерным героем-младенцем, комедию с Беном Стиллером "Статус Брэда" увидят российские зрители на этой неделе.
Мама!
"Что-то пришло из заголовков, с которыми мы сталкиваемся ежесекундно и ежедневно, что-то – из бесконечно тренькающих оповещений на наших смартфонах…что-то из сердца, что-то – из нутра. Все вместе – рецепт, который я вряд ли смогу повторить, однако я абсолютно уверен, что это варево лучше всего употреблять залпом", — цитирует Аронофски пресс-служба прокатчика фильма. Картина, в которой есть страх, любовь и сюрреализм, станет предметом для ожесточенных дискуссий, считает режиссер.
По словам харизматичного Хавьера Бардема, чье появление на экране зрители всегда ждут с нетерпением, сниматься с такими актерами, как Пфайффер, Харрис и Лоуренс было для него лучшим "топливом", в свою очередь трижды номинант на "Оскара" Пфайффер отметила, что игра Бардема в этом фильме — "свидетельство того, какой он великий актер".
Рейтинг зрительских ожиданий фильма на сайте Rotten Tomatoes составил 87%. Премьера фильма прошла на Венецианском фестивале, где зрители картину освистали.
Напарник
"Напарник" — крайне амбициозный проект, потому что такого главного героя — полностью компьютерно сгенерированного младенца — на мировом экране еще не было. Это настоящий вызов… "Напарник" — это первый фильм, который использует настолько передовую технологию", — цитирует пресс-служба прокатчика продюсера фильма Сергея Сельянова.
По сюжету фильма, в результате неудачной спецоперации майор Хромов переселяется в тело маленького ребенка. Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. Роль Хромова сыграл Сергей Гармаш. По словам режиссера фильма Александра Андрющенко, он сразу же подумал о Гармаше, потому что актер "менее всего подходит на эту роль, что рождает уникальный поистине конфликт".
Режиссер фильма уверен, что "зритель испытает уникальное ощущение чуда, которого нет даже в самых известных российских фильмах.
Статус Брэда
В новой картине Майка Уайта "Статус Брэда" герой Бена Стиллера — обычный американец, у него есть хорошая работа и любящая семья, но сам Брэд считает себя неудачником. Брэд желает для своего сына-подростка лучшей участи, поэтому вместе с ним отправляется на поиски самого достойного университета. В этом путешествии он встречает своих бывших одноклассников, более успешных, чем он, кризис усугубляется, но на помощь приходит сын.
Рейтинг зрительских ожиданий на сайте Rotten Tomatoes составил 87%. Комедию также тепло встретили критики. "Статус Брэда" — спокойная и непритязательная лента в жанре драмеди, на которую действительно стоит потратить время", — пишет обозреватель издания Deadline Hollywood Daily Пит Хаммонд.