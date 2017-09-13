Пятый кинофестиваль "Алтайский край — место силы" пройдет 21-22 октября

БАРНАУЛ, 13 сен — РИА Новости. Кинофестиваль профессионального и любительского кино о туризме, спорте, путешествиях и природе "Алтайский край — место силы" в октябре отпразднует свой первый пятилетний юбилей, сообщает официальный сайт фестиваля.

Как отмечают организаторы фестиваля, за четыре года расширилась его география, всего е было прислано более 300 работ из регионов Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Московской, Кировской, Ярославской, Тамбовской, Самарской, Свердловской и Архангельской областей.

"Жюри оценивало фильмы, присланные из Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Германии. Свои работы представляли как профессиональные журналисты, но не очень умелые путешественники, так и знатные путешественники, но не очень профессиональные операторы. У этих фильмов есть общее свойство — они интересные и искренние. За четыре года эти фильмы порадовали более 10 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В программе пятого фестиваля, который пройдет 21-22 октября в Бийском районе, конкурсному жюри и зрителям будут представлены новые работы в номинациях "Туризм", "Спорт", "Экология", "Природа", "Детское кино", а также появятся новые рубрики, в том числе, посвященные юбилею Алтайского края. В дни фестиваля пройдут мастер-классы, семинары по фото- и видеосъемке, монтажу фильмов, спортивные и культурные события.

В 2016 году гран-при фестиваля "Алтайский край — место силы" получила журналист и профессиональная альпинистка из Новосибирска Светлана Антимонова за фильм "Хан Тенгри 2016".

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