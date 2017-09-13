В "Синема Парке" заявили, что гендиректор сети в полицию не обращался

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заявления об угрозах из-за фильма "Матильда" в полицию подавали директора отдельных кинотеатров сети "Синема Парк" и "Формула Кино", гендиректор сети к правоохранителям не обращался, заявили РИА Новости в пресс-службе сети.

Во вторник объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности. Некоторые СМИ сообщали, что компания "Синема Парк" обратилась в полицию в связи с угрозами, однако РИА Новости в киносети опровергали такую информацию.

Как уточняет пресс-служба сети кинотеатров, генеральный директор компании лично не обращался в полицию в связи с угрозами, поступающими из-за премьеры фильма "Матильда", однако это делали директора отдельных кинотеатров на местах.

"В кинотеатры Объединенной сети "Синема Парк" и "Формула Кино", поступали письма с угрозами от организации "Христианское государство — Святая Русь", в которых говорилось о возможных поджогах и угрозе жизни наших посетителей. По поводу каждого такого письма директора кинотеатров обращались в правоохранительные органы", — информирует пресс-служба киносети.

Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Фильм режиссера Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс: представители движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно". Министр культуры РФ Владимир Мединский, говоря о ситуации вокруг фильма "Матильда", заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".