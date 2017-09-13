Московские власти отчитались о финансировании столичных театров

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Власти Москвы с 2012 по 2016 годы выделили свыше 43 миллиардов рублей театрам, подведомственным департаменту культуры города, предоставление еще около 9 миллиардов рублей запланировано на 2017 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в среду.

"Финансирование театров (на выполнение государственного задания), подведомственных Департаменту культуры города Москвы, за период с 2012 по 2016 год составило 43,4 миллиарда рублей. Плановое бюджетное финансирование на 2017 год – 8,9 миллиардов рублей", — следует из сообщения.

Субсидия на выполнение госзадания, пояснили в пресс-службе, рассчитывается с учетом в том числе вместимости театра и его жанровой принадлежности, при этом она ориентирована "на обеспечение равного доступа населения к предоставляемым театрами услугам".

Также в департаменте рассказали, что сети "Москино" в этом году для выполнения госзадания было выделено около 219 миллионов рублей, при этом в ведомстве подчеркнули, что не спонсируют съемки фильмов.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствамии. По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли.

Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь". При этом президент России Владимир Путин заявил, что Серебренников всего получил "по линии правительства — это где-то 300 миллионов, а по линии московского правительства — это 700 миллионов".

Ранее ректор ГИТИС, театральный критик Григорий Заславский рассказал, что считает существующую систему распределения прозрачно и честной. С такой позицией согласился глава общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло, однако обратил внимание на то, что излишняя регламентированность не позволяет осваивать эти средства без каких-либо мелких нарушений.

Для того, чтобы избежать ситуаций, подобных той, что случилась с "Седьмой студией" Кирилла Серебренникова, Пожигайло предложил ставить перед авторами четкие цели.