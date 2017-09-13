Мединский назвал беззаконием попытки "инициативщиков" запретить "Матильду"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что любые намерения "инициативщиков" запретить показ фильма Алексея Учителя "Матильда" и попытки давления на кинотеатры являются беззаконием и цензурой, создается прецедент потакания безответственным активистам.

"Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ", — говорится в заявлении Мединского.

По его словам, в России здоровое гражданское общество, есть законные и эффективные механизмы общественного диалога.

"Идя на поводу у отрицающих закон "активистов", мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству. Уважаемые работники киноотрасли, вы — профессионалы, люди дела. Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели — это клиенты других специализированных учреждений", — говорится в заявлении.