Мединского возмутила "умышленно нагнетаемая истерия" вокруг "Матильды"

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский, говоря о ситуации вокруг фильма "Матильда", заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том, что это "обычный художественный фильм".

Ранее объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности.

Адвокат режиссера Константин Добрынин в понедельник написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

"Поясняю. Возмущает, конечно, не "отказ кинотеатров" – это их право. Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма", — написал Мединский в Twitter.

Ранее он говорил, что его чаша терпения переполнена". Таким образом, в Twitter в среду он пояснил, что речь шла не об отказе кинотеатров в прокате фильма, а о ситуации в целом.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".